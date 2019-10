Avventure spaziali (e non solo): la Febbre presenta Ad Astra

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 14 ottobre con il film di James Gray, interpretato da Brad Pitt

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Yesterday (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,5° di “temperatura”) lunedì 21 ottobre 2019 presenta Ad Astra, esempio di fantascienza “esistenziale”, di James Gray con Brad Pitt, Donald Sutherland e Tommy Lee Jones.

Un astronauta parte per una segretissima missione spaziale: raggiungere Marte per ritrovare una spedizione scomparsa da circa vent’anni e guidata da suo padre.

«Ad Astra», scrive Riccardo Copreni nella sua recensione,«è un film di avventure spaziali stupefacente e intimista. Stupefacente perché racconta il viaggio nello spazio fino a Marte e le varie tappe con gusto per l’avventura e la meraviglia, quasi come se fosse una storia di imprese marinaresche. Stupefacente a livello visivo, grazie a notevoli effetti speciali e alla clamorosa fotografia di Hoyte van Hoytema. Stupefacente anche nell’interpretazione di Brad Pitt che regala un’altra grandissima prova d’attore».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 28 ottobre con Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia 2019, cui seguirà lunedì 4 novembre Tolkien di Dome Karukoski, sul celebre scrittore interpretato da Nicholas Hoult.

Qui è possibile scaricare la scheda di Ad Astra.

Attenzione. Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!