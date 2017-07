In attesa di Dunkirk, la featurette del film di Nolan

Una featurette ci racconta Dunkirk, l’ultima “fatica” cinematografica di Christopher Nolan

C’è molta attesa da parte degli appassionati di cinema della nuova “fatica” di Christopher Nolan (Interstellar, Inception, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro): Dunkirk, thriller epico ambientato nella seconda guerra mondiale e basato sui fatti storici accaduti durante l’evacuazione di Dunkerque. Il film inizia con centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, le truppe si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro.La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito. Oggi una nuova featurette del film, che uscirà nelle sale – anche IMAX – il prossimo 31 agosto distribuito da Warner, ci fa pregustare l’atmosfera di Dunkirk.

Il cast corale della pellicola comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy. Nolan ha diretto Dunkirk tratto da una sua sceneggiatura originale, utilizzando la tecnologia IMAX® insieme alla pellicola 65mm. Nella squadra creativa troviamo il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, il montatore Lee Smith, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore agli effetti visivi Andrew Jackson ed il supervisore agli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è di Hans Zimmer. Dunkirk è stato girato in esterni in Francia, Olanda, Regno Unito e Los Angeles.

Maria Elena Vagni