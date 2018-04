Asghar Farhadi aprirà il Festival di Cannes

Il film del regista iraniano “Todos lo saben” (Everybody Knows), con Javier Bardem e Penelope Cruz, è una coproduzione tra Spagna e Francia

Dopo l’annuncio che Benicio del Toro presiederà la giuria di Un Certain Regard, una nuova notizia sulla 71ma edizione del Festival di Cannes: Todos lo saben (Everybody Knows) del regista iraniano Asghar Farhadi sarà il film d’apertura del prossimo Festival (8-19 maggio). Lo annuncia in anteprima Variety. Il film, interpretato da Javier Bardem e Penelope Cruz (nel cast anche Ricardo Darin), è una coproduzione tra Spagna e Francia e vede anche la partecipazione produttiva dell’italiana Lucky Red. Per Farhadi è la terza volta a Cannes (la prima volta in apertura del Festival) dopo essere stato in concorso nel 2016 con Il cliente (premiato per la migliore sceneggiatura e il miglior attore, Shahab Hosseini) e nel 2013 con Il passato (premiato per la migliore attrice, Berenice Bejo).

Scritto dallo stesso regista il film segue il viaggio di Laura (Penelope Cruz) che si reca con la famiglia da Buenos Aires al suo paese natale in Spagna per una celebrazione. Ma la riunione di famiglia verrà turbata da una serie di eventi che cambieranno il corso della vita dei personaggi. Nella foto un selfie di regista e cast pubblicato da Penelope Cruz su Instagram alla fine delle riprese del film in Spagna.

