Una vedova indipendente si rifiuta di vendere il suo appartamento, ultimo abitato di un vecchio condominio su una bellissima spiaggia.

Anche se il titolo del film di Kleber Mendonça Filho si riferisce ad un invecchiato condominio residenziale lungo la spiaggia di Boa Viagem a Recife, in Brasile, il riferimento sembra andare oltre. L’Età dell’Acquario è il periodo astrologico (che sembra ancora ben lontano) associato all’avvento di un periodo di felicità e benessere per il genere umano. Grazie alla canzone del musical degli anni 60 Hair, “Aquarius/Let the Sunshine In”, l’età dell’Acquario è particolarmente legata alla generazione nata immediatamente alla fine della seconda guerra mondiale (i cosiddetti “baby boomers”), e all’idealismo che sfociò nella ribellione contro governi giudicati repressivi e guerrafondai.

I resti di quella privilegiata ingenuità, spesso evoluta in ipocrisia culturale, si ritrova in Aquarius, la cui protagonista è proprio un membro dei baby-boomers brasiliani. Clara (Sonia Braga) incarna perfettamente il desiderio che hanno tutti di invecchiare bene. A 65 anni è ancora prepotentemente bella e in grado di controllare le avances di uomini che sono abbastanza giovani da essere suoi figli; vive un pacifico pensionamento tra i suoi dischi e libri (era un’apprezzata critica musicale) lungo la spiaggia e nei drink in compagnia di assortiti coetanei. Clara ha anche una cameriera che prepara i suoi pasti e mantiene la casa in ordine, arrivando quotidianamente da una delle zone più povere di Recife, che ironicamente confina con la spiaggia su cui si affacciano i balconi di Aquarius. La vita di Clara tuttavia non è stata del tutto una passeggiata: è vedova ed è sopravvissuta al cancro, che le è costato l’asportazione di un seno.

Nel corso di questa storia Mendonça Filho mescola due tonalità distinte: un invitante romanticismo empatico e una sottile sommessa critica, che lascia però un retrogusto amaro. Clara è ammirevole e desiderabile, ma il regista non ci permette di dimenticare che anche lei, come la maggior parte di noi, svolge la sua vita all’interno di una struttura sociale ben definita e indiscutibile, che la porta ad assumere anche sentimenti di superiorità. Clara è coinvolta in una disputa con un gruppo di imprenditori che vorrebbero acquistare tutti gli appartamenti del condominio per demolirlo e costruirne uno nuovo e più lussuoso. Lei è l’unica persona ancora residente nel complesso dopo che tutti gli altri hanno venduto la propria casa. Ma questo gesto è mostrato dal regista come ambivalente: una sorta di eroismo non immune da testardaggine, che non può non avere ripercussioni anche sugli altri. Aquarius è anche una metafora delle tensioni sociali contemporanee, che mostra come le generazioni più giovani considerano i figli del baby boom dei privilegiati che godono di opportunità per loro non più disponibili, e che si aggrappano con tutte le forze alle risorse rimaste. I cattivi del film appartengono allo stesso ceto sociale di Clara, e utilizzano le stesse armi e gli stessi agganci della donna.

Aquarius non è un giallo immobiliare quanto piuttosto il dipinto di una generazione e di una nostalgia caratterizzata da piccoli particolari, come la meravigliosa chioma di Clara (vera cifra stilistica di Sonia Braga) vista attraverso gli anni, e le cicatrici della carne; un segno che non si può eliminare, neanche nei rapporti sessuali con gigolò che di Clara potrebbero essere figli. Tutto il film di Mendonça Filho è visceralmente vitale, fisico: nella descrizione delle persone come in quella degli spazi, fatta di una geometria di finestre, porte e corridoi dell’Aquarius e di Recife, che il regista illustra con lunghe zoomate. Con una resa “sensoriale” degli habitat che suggerisce il modo col quale consideriamo le nostre case, come un affronto ridimensionato e accessibile alle difficoltà della vita. Ma quello che Aquarius soprattutto vuole mostrarci è un sogno ad occhi aperti, che la protagonista ha l’audacia di voler vivere realmente e comunque.

