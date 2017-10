Appuntamento doppio con Premiere Night

Venerdì 20 ottobre alle 21 terza serata all’Arcobaleno e Ducale di Milano, per il progetto realizzato da Viva il cinema!

Questo weekend la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala, si raddoppia. Dopo Blade Runner e Il palazzo del Viceré, Premiere Night venerdì 20 ottobre proporrà due film (sempre alle 21): all’Arcobaleno L’altra metà della storia di Ritesh Batra, dramma sulla scoperta di segreti inconfessati con Jim Broadbent e Charlotte Rampling; al Ducale L’uomo di Neve, thriller prodotto sempre in Gran Bretagna e diretto dallo svedese Tomas Alfredson con Michael Fassbender.

L’altra metà della storia, tratto dal bestseller di Julian Barnes Il senso di una fine, racconta la vicenda di Tony Webster, divorziato e ormai in pensione, conduce una vita relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell’università, Veronica, gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico di un tempo che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, lo costringe a scavare nel suo passato e a mettere in discussione la propria vita…

L’uomo di neve è invece un thriller basato sul settimo romanzo omonimo della serie sul detective Harry Hole pubblicato dallo scrittore norvegese Jo Nesbø: il detective Harry Hole si trova a investigare sul caso della scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno. Hole, che guida una squadra speciale anticrimine, teme che sia tornato a colpire un pericoloso serial killer. Per trovare indizi e con l’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita il detective dovrà riaprire casi irrisolti vecchi di decenni. Con l’obiettivo di sconfiggere una mente diabolica in una corsa contro il tempo, prima della prossima nevicata. Certo, il prezzo è “pieno” a differenza di altre rassegne. Ma oltre al piacere di vedere un film in primissima visione, ci sarà – per chi vorrà – il “valore aggiunto” di parlarne insieme…

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 20 ottobre alle 21, quindi, appuntamento con L’uomo di neve (Cinema Ducale) e con L’altra metà della storia (Cinema Arcobaleno). A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.