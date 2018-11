Animali fantastici – I crimini di Grindelwald

Evaso dal carcere, Gellert Grindelwald si nasconde a Parigi e progetta di sottomettere il mondo alla sua ideologia. Newt Scamander cerca nuovamente di contrastarlo, spronato dal suo ex professore Albus Silente.

Prosegue la saga cinematografica del magizoologo Newt Scamander, iniziata nel 2016 come prequel delle storie di Harry Potter. Dov’eravamo rimasti: nel primo episodio, Newt aveva contribuito alla cattura del malvagio criminale Grindelwald, che cercava di rivelare l’esistenza del mondo magico e dominare con la forza i non maghi.

Oggi, il Ministero della Magia è intento a scovare due pericolosi latitanti: Grindelwald, evaso dal carcere, e il giovane mago Credence, ritenuto pericoloso perché incapace di controllare il proprio potere distruttivo. Se il primo attirasse a sé il secondo come già fatto in passato, il mondo sarebbe in grave pericolo. Mentre il Ministero mira a trovare Credence per ucciderlo, il carismatico Albus Silente, tra i maghi più potenti al mondo, vuole fermare Grindelwald senza far del male al ragazzo. Negato l’aiuto al Ministero, Newt risponde invece alla chiamata di Silente, il quale è impossibilitato a contrastare direttamente il vecchio amico/amante Grindelwald.

Grande novità di questo secondo capitolo è certamente l’introduzione del celebre professore: interpretato con fascinoso disincanto da Jude Law, Silente pur nella sua passività pare infatti essere il vero e proprio eroe di questa nuova storia. Nessuno più di Silente conosce la mente e il cuore di Grindelwald e solo lui può eguagliarne il potere. La storia dei due diventa dunque centrale: il disaccordo in merito ai rapporti tra maghi e No-Mag trasforma la vicenda privata in una questione politica, gettando le basi di una battaglia tra stregoni che ha i toni epici della saga originaria.

In una storia che più volte fa riferimento a tematiche quali tolleranza e integrazione del “diverso”, va detto che lo scontro dialettico principale non è particolarmente originale: Silente da una parte e Grindelwald dall’altra di fatto ripropongono con le dovute differenze gli schieramenti di Xavier e Magneto negli X-Men (che a loro volta si ispiravano a Martin Luther King Jr. e Malcolm X).

Sulla vicenda di Silente e Grindelwald si innestano poi molte altre storie: il passato di Leta Lestrange (Zoe Kravitz), la ricerca delle origini di Credence, l’amore di Newt per Tina, i dubbi di Queenie e Jacob, fino ad arrivare all’introduzione del personaggio di Nagini (la fanbase potteriana conosce la sua vicenda). Storie che per colpa di regia e sceneggiatura si intrecciano in modo caotico, risultando di difficile comprensione per chi non ricorda il primo episodio o per gli spettatori più piccoli.

In questo calderone di informazioni, a rimanere in ombra è proprio Newt Scamander: ritroviamo da questo punto di vista la stessa problematica del primo film, ovvero un protagonista che non è un protagonista. «Non esistono creature strane, solo persone ottuse», sentenzia pedante Newt, il mago che è più a suo agio con gli animali che con gli umani, e che nell’interpretazione di Eddie Redmayne sembra sempre più un disadattato. Newt (o sarebbe più corretto Neutral?) dichiara di non schierarsi da nessuna parte, e le sue azioni sono infatti guidate da slanci più che da scelte morali. Sebbene scopriamo più dettagli sul suo passato e il finale dimostri una sua presa di posizione, nell’accumularsi di eventi non assistiamo a un vero arco di trasformazione del personaggio. Anche il ruolo delle creature fantastiche appare marginale, centrale solo forzatamente quando serve a evitare possibili buchi di sceneggiatura.

Nonostante diversi problemi, I crimini di Grindelwald è comunque una visione divertente che piacerà soprattutto ai fan di Harry Potter per come riporta in scena volti e luoghi conosciuti. Può contare inoltre su diverse scene suggestive, caratterizzate da tonalità particolarmente cupe, forse anche grazie alla recitazione allucinata di Johnny Depp, a suo agio nei panni di un personaggio “burtoniano” come Grindelwald.

È da segnalare poi che, nonostante si confermi la sostanziale inutilità del personaggio di Newt, l’entrata in scena di Silente conferisce maggiore profondità alla storia principale, che si interrompe qui bruscamente e si svilupperà nei prossimi tre film. 10 punti a Grifondoro, 10 in meno a Tassorosso.

Maria Triberti