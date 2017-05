Anche Sebastian Vettel tra i doppiatori di Cars 3

Di piloti, in pista, ne ha doppiati tanti. Quello che invece non aveva ancora fatto era doppiare un personaggio dei cartoon, questa

Di piloti, in pista, ne ha doppiati tanti. Quello che invece non aveva ancora fatto era doppiare un personaggio dei cartoon, questa volta in un altro senso però: il pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel presterà la propria voce per un cameo nella versione italiana del nuovo lungometraggio targato Disney Pixar Cars 3 (nelle sale italiane il 14 settembre). Lo sportivo tedesco sarà la voce italiana di “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale, il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta McQueen. La voce di Vettel sarà presente non solo nella versione italiana di Cars 3 ma anche in quella tedesca.

Pietro Sincich