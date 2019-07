Anche quest’anno, siamo al Meeting!

Film e incontri sul cinema previsti nel programma della 40ma edizione della manifestazione estiva riminese (18-24 agosto, Fiera di Rimini)

Anche quest’anno Sentieri del Cinema è coinvolta ad agosto al Meeting di Rimini 2019 (Fiera di Rimini, 18-24 agosto). Per l’edizione di quest’anno, la numero 40 dal titolo «Nacque il tuo nome da ciò che fissavi» (frase tratta da una poesia di Karol Wojtyla, non ancora papa Giovanni Paolo II), sono previste una serie di iniziative sul cinema: soprattutto, la presentazione di alcuni film. Saranno 4 i titoli della recente stagione a far parte della mini rassegna riminese, con i nostri Beppe Musicco, presidente di Sentieri del Cinema, e il direttore di sentieridelcinema.it Antonio Autieri a presentarli e commentarli alla fine: Green Book (lunedì 19), Il professore e il pazzo (martedì 20), Gli incredibili 2 (mercoledì 21) e Solo cose belle (giovedì, 22), quest’ultimo alla presenza del regista Kristian Gianfreda.

In programma però anche tre incontri, in cui siamo coinvolti in vario modo: domenica 18 una lezione di cinema del nostro Raffaele Chiarulli, sulla Settima Arte alleata nella ricerca del vero, martedì 22 un dialogo con il grande regista polacco Krzysztof Zanussi, introdotto da Beppe Musicco e condotto da Elettra Sofia Mauri, e venerdì 23 un incontro con il regista Gennaro Nunziante, condotto da Otello Cenci, cui stiamo dando un contributo nella preparazione di video introduttivi.

Ecco il programma delle giornate riminesi: se passate dalla Fiera in quei giorni, venite e a cercarci!

FILM

lunedì 19

Sala Neri ore 21.30

Green Book

Nell’America degli anni Sessanta, un viaggio per un tour musicale nel profondo Sud mette in contatto un elegante e sofisticato musicista nero e un rozzo ma arguto autista italoamericano: 8 settimane insieme per due persone diversissime in tutto. La storia vera di un viaggio di due personaggi indimenticabili (il pianista Don Shirley e il buttafuori e autista Tony Vallelonga, il cui figlio ha scritto la sceneggiatura), nel film di Peter Farrelly vincitore di 5 premi Oscar.

martedì 20

Sala Neri ore 21.30

Il professore e il pazzo

Gran Bretagna, fine ’800. Un’impresa gigantesca, dare alle stampe il primo dizionario completo della lingua inglese, pone le basi di uno straordinario rapporto tra un accademico britannico, autodidatta (e quindi visto con sospetto dai circoli intellettuali) e un americano rinchiuso in un manicomio criminale. Un’altra storia realmente accaduta che mette insieme due persone molto differenti, in un film che parla di riscatto umano e di perdono. Grandi interpretazioni di Mel Gibson e Sean Penn.

mercoledì 21

Sala Neri ore 21.30

Gli incredibili 2

I supereroi sono nuovamente fuorilegge ma qualcuno vorrebbe riportarli in auge. Questa volta però tocca a Elastigirl fare la parte del leone, mentre suo marito Bob Parr/Mr Incredible resta a casa con i bambini… Torna la famiglia di supereroi della Pixar vista in azione nel film del 2004: una famiglia dove ognuno ha superpoteri (anche il piccolo Jack-Jack) ma anche i problemi di relazioni di tutte. E dove l’amore aiuta a risolvere i problemi più grandi. Un film sulla famiglia, per la famiglia (dai 6 anni in su).

giovedì 22

Sala Neri ore 21.30

Solo cose belle

In un paesino romagnolo arriva una casa famiglia in uno storico palazzo: chi sono queste strane persone? Diffidenze e ostilità non mancheranno, tra elezioni imminenti per il sindaco, amori adolescenziali e gelosie varie. Un piccolo grande film diretto da Kristian Gianfreda (che sarà presente alla proiezione) che racconta, con il tono della commedia ma senza eludere il dramma, una storia che si ispira alle vicende delle case famiglia nate dall’esperienza dell’associazione Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi.

INCONTRI

domenica 18

Arena Internazionale A3, ore 17

Cercatori di meraviglie. Il cinema sulle tracce del vero

Raffaele Chiarulli, Docente di Cinema dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Introduce Claudia Munarin, Studentessa di Cinema e Sceneggiatrice.

martedì 20

Arena Percorsi A2, ore 19

La Settima Arte

Dialogo con Krzysztof Zanussi, Regista e Direttore TOR Film Production. Introduce Beppe Musicco, presdente di Sentieri del Cinema, conduce Elettra Sofia Mauri, sceneggiatrice

venerdì 23

Arena Percorsi A2, ore 19

In commedia stat virtus

Gennaro Nunziante, regista, sceneggiatore e attore in dialogo con Otello Cenci, regista e direttore artistico del Dipartimento Spettacoli Fondazione Meeting.