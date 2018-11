Amore & Musica: la Febbre presenta A Star is Born

La Febbre del Lunedì sera prosegue lunedì 5 novembre con il film di Bradley Cooper, interpretato dallo stesso Bradley Cooper e Lady Gaga.

Jackson Maine è una rockstar all’apice del successo, ma con seri problemi di alcool. Una sera si ferma a bere in un locale e per caso assiste alla performance di una cameriera. Ne rimane colpito, la porta con sé in tournée e la fa cantare. È un trionfo.

Esordio alla regia dell’attore Bradley Cooper con una storia ricca di musica e molto classica per Hollywood, già portata al cinema quattro volte: dalla prima del 1937 a quella del 1953 con Judy Garland e fino alla versione del 1976 con Barbara Streisand. «È la quintessenza del melodramma hollywoodiano», scrive Riccardo Copreni nella sua recensione, «dove melodramma è inteso in senso letterale; dove, cioè, la musica diventa cassa di risonanza del dramma e dell’emotività drammatica. Insomma, l’emozione c’è e il merito va di sicuro alla storia, che se è un classico un motivo c’è: funzionava negli anni 30 e continua a funzionare anche oggi». Un’altra nota di merito va alla regia di Bradley Cooper, che esordisce con uno stile da cinema indie americano, e la coppia di attori: lo stesso Cooper, molto bravo a recitare ma anche a cantare, in perfetta alchimia con Lady Gaga, brava a cantare e incredibilmente brava anche a recitare».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 5 novembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!