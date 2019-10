Alle origini del Signore degli Anelli: la Febbre presenta Tolkien

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 novembre con il film di Dome Karukoski, interpretato da Nicholas Hoult

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Joker (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,1° di “temperatura”) lunedì 4 novembre 2019 presenta Tolkien, sulla vita dello scrittore del Signore degli Anelli, diretto da Dome Karukoski e interpretato da Nicholas Hoult, Anthony Boyle, Colm Meaney, Lily Collins, Patrick Gibson.

Giovinezza e formazione di uno dei più grandi autori del XX secolo. «Il film», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «s’inserisce all’interno del genere biopic, selezionando con grande intelligenza una porzione della lunghissima vita dello scrittore senza alcuna pretesa di esaurire la complessità della sua figura. Il regista Dome Karukoski racconta dunque le origini del genio evidenziando l’importanza delle sue relazioni, materiale da cui egli stesso ha attinto per le sue creazioni letterarie. Il processo creativo che quotidianamente impegnava la mente dello scrittore assume perciò una grande rilevanza – anche visiva – nello scandirsi dell’opera: attraverso lo sguardo del protagonista (il bravo Nicholas Hoult) scopriamo così che l’intero universo narrativo del Signore degli Anelli nasce da dolori e affetti reali, amicizie sincere e una passione per la realtà fuori dal comune».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 4 novembre alle ore 21.00 in una doppia proiezione contemporanea, in italiano e in inglese (con i sottotitoli in italiano), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 11 novembre con Downton Abbey di Michael Engler.

Qui è possibile scaricare la scheda di Tolkien.

Attenzione. Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!