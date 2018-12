Alla ricerca di una vita nuova: la Febbre presenta Il vizio della speranza

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 10 dicembre conil toccante film diEdoardo De Angelis, con Cristina Donadio, Marcello Romolo, Marina Confalone, Massimiliano Rossi, Pina Turco.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo A Private War (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,8° di “temperatura”), lunedì 10 dicembre 2018 presentaIl vizio della speranza, di Edoardo De Angelis, con Cristina Donadio, Marcello Romolo, Marina Confalone, Massimiliano Rossi, Pina Turco.

Una giovane donna, al servizio di una cinica signora che compra e rivende neonati in un contesto di assoluto degrado, rimane incinta e va in crisi: è possibile, per lei, una speranza di vita nuova?

«Il vizio della speranza», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «è un film in cammino, composto di desideri che diventano azioni, di relazioni che perdono la finzione e anche tutto quello che è sopportabile sopravvivenza. Ma non solo. C’è qualcosa che fa pensare anche a una dimensione alta, Altra. Alla religione, che diventa superstizione con i muri pieni di quadri d’autore o popolari che raffigurano la Madonna o alla fede che diventa preghiera. Una fede nascosta a se stessi che diventa imprevedibile preghiera, richiesta, rifugio: ovvero, sincera e vissuta fino in fondo».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, lunedì 17 dicembre con Bohemian Rhapsody: la carriera e la vita di Freddie Mercury, dal suo incontro con i Queen all’apoteosi del Live Aid.

