Alla Febbre una storia di amore e talento con Chris Evans

Lunedì 27 novembre, la nostra rassegna propone il film drammatico di Marc Webb con Chris Evans e Mckenna Grace

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo La ragazza nella nebbia (premiato dal pubblico con un buon 39,4), lunedì 27 novembre presenta Gifted – Il dono del talento di Marc Webb con Chris Evans, in un raro ruolo dramamtico dopo tanti blockbuster (soprattutto come supereroe: la Torcia nei Fantastici 4 e soprattutto Capitan America nella serie omonima e con gli Avengers), e la piccola Mckenna Grace.

Frank Adler (Chris Evans) vive in un paesino del profondo sud degli Stati Uniti, per sbarcare il lunario ripara barche e sta crescendo Mary (Mckenna Grace), la figlia della sorella morta suicida. Quando Mary va a scuola emerge uno straordinario talento della bambina per la matematica, destando così l’interesse della maestra Bonnie (Jennie Slate). Frank però non vuole mandare la piccola in scuole per bambini più intelligenti, perché ha promesso alla sorella di darle una vita “normale”. E così sembra fare, fino a quando non ricompare la madre di Frank, nonna della bambina, intenzionata a dare a Mary un’educazione all’altezza della sua intelligenza; ma soprattutto intenzionata a portar via la piccola al figlio.

«Gifted», afferma Riccardo Copreni nella sua recensione, «funziona molto, diverte, coinvolge, e in alcuni passaggi commuove veramente; infatti il vero motivo di interesse è il modo per nulla banale in cui descrive la paternità. Il cinema sentimentale negli ultimi anni, salvo rare eccezioni, o è cinico, o è patinato e spudoratamente finto, invece questo film ha un punto di verità nel modo in cui descrive l’amore gratuito e sincero di Frank per la piccola Mary».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 27 novembre alle ore 21 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre proseguirà poi lunedì 4 dicembre con Borg Mc Enroe di Janus Metz Pedersen con Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf.