Alla Febbre il ritorno degli Incredibili 

Lunedì 24 settembre la Febbre propone il nuovo film di animazione Disney/Pixar, secondo episodio dedicato alla più famosa famiglia di supereroi.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Mission: Impossible – Fallout (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,9° di “temperatura”), lunedì 24 settembre 2018 presenta il nuovo film di animazione Disney/Pixar: Gli Incredibili 2.

I supereroi sono nuovamente fuorilegge ma qualcuno vorrebbe riportarli in auge. Questa volta però tocca a Elastigirl fare la parte del leone, mentre suo marito resta a casa con i bambini…

«Se la trama d’azione procede su binari sicuri e divertenti, tra salvataggi del mondo e scontri di superpoteri», dice Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «il cuore del racconto sta certamente nelle dinamiche complicate della famiglia Parr. Mr. Incredible all’inizio accetta con entusiasmo di far spazio alla moglie, sottovalutando da un lato le sfide della vita domestica, dall’altro la propria fatica nell’accettare che lei possa fare addirittura meglio di lui. Dall’altro lato Helen si gode finalmente la sua vita al centro della ribalta, ma sente presto la mancanza della sua famiglia».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 24 settembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

