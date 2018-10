Alla Febbre è l’ora di Opera senza autore

Lunedì 15 ottobre la Febbre propone il nuovo film di Florian Henckel Von Donnersmarck, già Premio Oscar con Le vite degli altri. Eccezionalmente, lunedì 18 ottobre 2018 la proiezione inizia alle ore 20.30.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo BlacKkKlansman di Spike Lee (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,2° di “temperatura”), lunedì 15 ottobre 2018 presenta Opera senza autore, il nuovo film di Florian Henckel Von Donnersmarck, già vincitore di un Oscar con Le vite degli altri. Eccezionalmente, lunedì 18 ottobre 2018 la proiezione inizia alle ore 20.30.

La vita di Kurt, prima bambino con il talento del disegno, poi giovane artista, infine l’affermazione. E sullo sfondo trent’anni di drammatica storia tedesca.

«Opera senza autore», dice Antonio Autieri nella sua recensione, «è un film semplice, che tocca il cuore, con il dramma di un bambino che si vede portar via una persona amata: un rapporto che lo introdurrà alla grande storia d’amore con la ragazza che diventerà sua moglie e un ricordo che lo segnerà, insegnandogli a non distogliere lo sguardo per vedere la realtà con occhi aperti, tanto da condizionare in modi inaspettati e potenti la sua stessa vocazione artistica. All’ultimo Festival di Venezia il film ha conquistato il pubblico esigente dei cinefili, emozionati dopo la proiezione».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 15 ottobre 2018 eccezionalmente alle ore 20.30 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì sera prosegue lunedì 22 ottobre con The Wife – Vivere nell’ombra e lunedì 29 ottobre con Soldado.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!