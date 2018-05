Alla Febbre l’animazione fiabesca di Wes Anderson

Lunedì 21 maggio 2018 la nostra rassegna propone “L’isola dei cani”, vincitore dell’Orso d’argento a Berlino.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Molly’s Game (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,8 di “temperatura”), lunedì 21 maggio presenta L’isola dei cani, film di animazione di Wes Anderson, vincitore dell’Orso d’argento a Berlino.

Nel 2037 tutti i cani del Giappone vengono messi in quarantena su un’isola discarica per evitare una malattia, l’influenza canina. Anni dopo un bambino arriva sull’isola per ritrovare il suo cane.

«L’isola dei cani, che ha vinto l’Orso d’argento per la regia al Festival di Berlino 2018», scrive Riccardo Copreni nella sua recensione, «segna un coraggioso ritorno all’animazione in stop motion dopo Fantastic Mr. Fox. Coraggioso perché è un film animato non esattamente per bambini, o meglio: molto adatto ai bambini, ma anche adatto agli adulti, perché ha una narrazione parecchio più complessa di quella di un normale film d’animazione. Si gioca con i generi: la storia è un misto tra una fiaba, un racconto d’avventure orientale e una fantascienza distopica in cui però si inserisce anche il racconto di spionaggio e il thriller giornalistico. E non manca il sottotesto politico: un messaggio di ribellione ad ogni dittatura».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera proseguirà poi lunedì 28 maggio con Contromano, diretto e interpretato da Antonio Albanese.

