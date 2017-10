Alla Febbre il nuovo film di Sofia Coppola

Lunedì 9 ottobre, la nostra rassegna propone “L’inganno”, con Nicole Kidman e Colin Farrell

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 9 ottobre, sempre presso il Multiplex Skyline di Sesto San Giovanni, con un film che ha fatto discutere sin dalla sua presentazione in concorso al Festival di Cannes dove ha vinto il premio per la miglior regia. La rassegna milanese di Sentieri del Cinema, che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Barry Seal – Una storia americana (che ha ottenuto come voto 38,8 dagli spettatori presenti) propone L’inganno di Sofia Coppola, con un gruppo di grandi star: Nicole Kidman, Colin Farrell, Elle Fanning e Kirsten Dunst.

Sofia Coppola riprende il romanzo A painted devil di Thomas P. Cullinam, già portato al cinema da Don Siegel nel 1971 (La notte brava del soldato Jonathan, con Clint Eastwood). È la storia, durante la guerra di Secessione americana, di un caporale dell’Unione sfuggito alla cattura da parte dei sudisti e rimasto gravemente ferito a una gamba. Trovato da una ragazzina in un bosco, verrà condotto da lei in piccolo collegio femminile gestito dall’algida signora Martha. Scatenando reazioni diverse e incontrollate nelle varie ragazze e donne del collegio. Come ha scritto Maria Triberti nella sua recensione, «il simbolismo della vicenda è interessante e supportato da una regia e una fotografia impeccabili, fatte di visioni crepuscolari e vedute d’interni dove dominano il bianco e il nero e pochi colori nel mezzo, e ogni cosa sembra essere al suo posto».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i tesserati di Sentieri del Cinema! La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 9 ottobre alle ore 21 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre proseguirà poi lunedì 9 ottobre Ammore e malavita, musical scatenato di Marco e Antonio Manetti (i Manetti Bros.), con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso e Claudia Gerini.

Prendete il termometro e passate parola: la Febbre di cinema è contagiosa!