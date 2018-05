Alla Febbre, la favola nera di Matteo Garrone

Lunedì 4 giugno 2018 la nostra rassegna propone “Dogman”, interpretato da Marcello Fonte che ha vinto il premio come Migliore Attore al Festival di Cannes

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Contromano (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,6° di “temperatura”), lunedì 4 giugno presenta Dogman diretto da Matteo Garrone, interpretato da Marcello Fonte che ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes.

Un uomo tranquillo, che vive per i suoi amati cani e per la sua figlioletta, è succube di un ex pugile violento che terrorizza un quartiere della periferia romana.

«Dogman», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è l’ennesima favola nera della carriera di Matteo Garrone, in cui i personaggi si muovono come in un sogno, spesso un incubo, o appunto come in una favola nera. Qui c’è un uomo piccolo e mite, uno strepitoso Marcello Fonte, attore sgraziato e capace di infondere purezza al suo personaggio), amorevole con i cani (e con la figlia), ansioso di avere l’amicizia delle altre persone del quartiere. Garrone, come sempre, fa parlare le immagini e i volti dei personaggi quasi pasoliniani nel loro essere espressivi e trasparenti rispetto al loro passato e ai propri stati d’animo, in ciò aiutato da attori tutti in parte e diretti benissimo dall’autore: ancora una volta molto bravo nel tirar fuori il meglio da tutti e “inventarsi” oltre tutto un protagonista inedito. Chi ama il cinema e le sue modalità espressive non potrà non convenire che Garrone ha un occhio “cinematografico” come pochi e che sa proporre immagini di cinema indimenticabili, piene di senso e anche di una pietas che dà i brividi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 4 giugno 2018 alle ore21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La classifica aggiornata della Febbre: