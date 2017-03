Alla Febbre è l’ora di Mel Gibson

Terzo appuntamento della Febbre del Lunedì Sera, la rassegna/cineforum di Sentieri del Cinema, nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca

Dopo il ritorno de La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane e dopo l’ottima prova de Il diritto di contare premiato dal pubblico con un voto di 40,5, l’appuntamento prosegue lunedì 27 marzo nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca con La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson.

Si tratta della storia vera di Desmond Doss, soldato che durate la seconda guerra mondiale per ragioni di fede rifiutò di usare le armi ma con il suo coraggio salvò la vita di 75 compagni durante la sanguinosa battaglia di Hacksaw Ridge. Il grande ritorno alla regia di Mel Gibson, a dieci anni da Apocalypto, è una storia di sangue e fede in cui alla violenza della guerra (la battaglia del titolo si svolse sull’isola di Okinawa e fu tra le più cruente della guerra) si contrappone la forza della coscienza di un uomo, illuminato dalle sue convinzioni, tanto più forti perché ancorate a un Oltre capace di dar senso alla morte così come alla vita. «Gibson racconta, con onestà e con tutti i mezzi che il cinema offre», sottolinea Luisa Cotta Ramosino nella sua recensione, «una storia di eroismo atipico e lo fa al meglio delle sue capacità. Una pellicola in qualche modo classica, diretta e potente proprio nella sua linearità, che è un omaggio al grande cinema e una sfida al cinismo di oggi».

Di tutto ciò parleremo insieme lunedì sera, al termine della proiezione del film. Non cambia lo schema del nostro cineforum: una breve introduzione di un critico di Sentieri del Cinema prima della proiezione e poi la possibilità di fermarsi dopo il film per il “dibattito“, ovvero per analizzare insieme gli aspetti più importanti dell’opera.

Come sempre, si inizia alle 21 puntuali: prezzo unico (più basso che negli ultimi anni…): 5 euro, 4 euro per i tesserati a Sentieri del Cinema; la tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 27 marzo presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

A seguire, avremo il 3 aprile Arrival di Denis Villeneuve. Prendete il termometro, la Febbre è tornata!