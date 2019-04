Alla Febbre arriva Pif

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 8 aprile con “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il professore e il pazzo (che ha ottenuto dal pubblico uno straordinario 40,5° di “temperatura”), lunedì 8 aprile 2019 presenta Momenti di trascurabile felicità, delicata e divertente commedia di Daniele Luchetti, interpretata da Pif e dalla cantante/attrice Thony.

Paolo ha 92 minuti per ritornare sulla Terra e vivere gli ultimi momenti accanto alle persone che ama.

«Il protagonista», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «porta con sé una nostalgia fortissima che avvolge ciascuno di noi, quando ci fermiamo e ci chiediamo quali siano le cose per cui vale la pena vivere. La porta anche Agata (quanto è struggente e quanto poco esplorata dal nostro cinema Thony) che si muove tra lavoro, vita quotidiana e gestione femminile della casa. Entrambi si cercano, si amano, si sopportano, si vivono».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati.

L'appuntamento è per lunedì 8 aprile 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 15 aprile con il drammatico e toccante Don’t Worry di Gus Van Sant, interpretato da uno straordinario Joaquin Phoenix nei panni di John Callahan, disegnatore satirico bloccato sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

