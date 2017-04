Al Comicon di Napoli arriva Wonder Woman

In attesa dell’uscita del film dedicato alla supereroina DC Comics alla Fiera del Fumetto di Napoli prevista per il 1° maggio un’attività speciale a tema

Wonder Woman si appresta ad approdare al Comicon di Napoli (28 aprile – 1 maggio), il Salone Internazionale del fumetto e del gioco in programma presso la Mostra d’Oltremare di Napoli e arrivato alla 19ma edizione. In attesa del film a lei dedicato, che uscirà in Italia tra un mese, il prossimo 1 giugno distribuito da Warner Bros Italia, l’eroina dei fumetti DC Comics sarà infatti tra i protagonisti della manifestazione. A partire dalle 11.00 del 1° maggio una cosplayer di Wonder Woman, insieme ad una dozzina di Amazzoni a cavallo, percorrerà le vie della fiera per celebrare la proiezione di alcune scene del film in anteprima assoluta. La pellicola, diretta da Patty Jenkins (Monster) e interpretata da Gal Gadot, porta sul grande schermo le vicende della supereroina tutta al femminile creata da William Moulton Marston per DC Comics nel 1941 e celebrata in una popolare serie tv degli anni 70: prima di diventare Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, preparata per diventare una guerriera invincibile. Cresciuta su un’isola paradisiaca ben nascosta, quando un pilota americano compie un atterraggio di emergenza sulle sue sponde e racconta di un enorme conflitto scoppiato nel mondo esterno, Diana abbandona la propria casa convinta di poter porre fine alla minaccia. Combattendo al fianco dell’uomo in una guerra che metta fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri… e il suo vero destino. Nel cast del film. tra gli altri. anche Chris Pine, Robin Wright e David Thewlis.

Maria Elena Vagni