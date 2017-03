Agli italiani piace l’Oscar in TV

- in IN EVIDENZA

Buoni ascolti per la Cerimonia di Premiazione degli Academy Awards che ha registrato uno share del 14,6%

Quella che sarà ricordata come la Cerimonia degli Oscar dell’incredibile pasticcio sulla proclamazione del vincitore del Miglior Film (vedi tutti i dettagli qui) ha avuto nel nostro paese un buon successo di pubblico. L’evento, trasmesso in esclusiva da Sky Cinema Oscar® HD (canale 304 di Sky) e TV8 nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio, è iniziato alle 22.50 con lo studio di Sky Cinema, condotto da Francesco Castelnuovo, in compagnia del critico Gianni Canova e della giornalista Denise Negri, che è stato visto nel complesso da 535 mila spettatori medi. A seguire, dalle 23, il red carpet ha raccolto davanti alla tv 434 mila spettatori complessivi, mentre la cerimonia vera e propria di consegna degli Oscar®, dalle 2.30 circa su Sky Cinema Oscar® HD e TV8, è stata vista da circa 203 mila spettatori medi complessivi, con una share del 14,6% per tutta la cerimonia e un picco del 22,6% di share alle 3.25. Per la diretta della cerimonia, dalle 2.30 alle 6 del mattino, TV8 è stato il canale più visto in Italia. Lunedì, inoltre, “Il meglio della notte degli Oscar®”, dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar® HD e dalle 22.50 su Sky Uno/+1 HD e su TV8, ha ottenuto un ascolto medio cumulato di circa 404 mila spettatori complessivi. Di seguito il video sugli Oscar realizzato da Sky TG24.

Maria Elena Vagni