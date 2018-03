Adolescenza ribelle. La Febbre presenta Lady Bird

Lunedì 19 marzo 2018 la nostra rassegna propone il film scritto e diretto da Greta Gerwig e interpretato da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf e Tracy Letts.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il filo nascosto (votato dal pubblico con 38,8), lunedì 19 marzo presenta Lady Bird, scritto e diretto da Greta Gerwig e interpretato da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf e Tracy Letts.

Lady Bird è una diciassettenne esplosiva che vive a Sacramento ed è costretta a frequentare l’ultimo anno del suo cattolicissimo liceo di provincia: il suo desiderio di vivere avventure straordinarie si scontra con una routine fatta di genitori affettuosi ma poco comprensivi, ristrettezze economiche e una buona dose di disavventure adolescenziali. Ogni cosa sembra cospirare contro la sua gioventù piena di speranze; e invece sarà proprio in quella insopportabile routine che Lady Bird scoprirà su di sé e sul proprio mondo qualcosa che non si aspettava.

«Il film», dice Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «attraversa intenzionalmente tutti i percorsi tipici della storia di formazione: nel sempre più espressivo viso di Saoirse Ronan intravediamo una ragazzina cresciuta nell’affetto e nel rigore da persone che l’amano, ma i cui sforzi non sembrano mai essere all’altezza delle sue aspirazioni. Allora eccoci sulla soglia di una ribellione adolescenziale che avanza nella negazione delle proprie origini e delle regole ingabbianti della provincia. Se le situazioni create fingono di essere convenzionali, è proprio attraverso la non convenzionalità della costruzione dei personaggi che la forza della storia si rivela. Lady Bird entra nel mondo adulto, barcamenandosi tra il rifiuto del presente e il desiderio di realizzarsi a pieno; il tutto è veicolato con una serie di situazioni divertentissime e altre incredibilmente serie, nelle quali tutti i dialoghi, le situazioni e le attitudini sono sempre credibili e reali».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 19 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).