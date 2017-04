Accredito agevolato per gli studenti universitari a Venezia

La Biennale, in occasione della Mostra del Cinema (30 agosto-9 settembre) promuove uno speciale accredito al costo di 40 euro

Se siete studenti universitari e amate il cinema c’è una buona notizia per voi. La Biennale di Venezia, in occasione della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Lido di Venezia, 30 agosto – 9 settembre 2017), promuove e agevola la partecipazione degli studenti universitari alla Mostra offrendo uno speciale accredito per 11 giorni al costo di 40 euro (invece di 80 come nel 2016). L’Accredito Cinema Studenti Universitari può essere richiesto già da ora dagli studenti universitari italiani e stranieri di tutte le facoltà fino a mercoledì 31 maggio 2017. Sarà valido per tutti gli 11 giorni della Mostra e consentirà l’accesso a circa 200 proiezioni aperte agli accrediti, permettendo la visione di tutti i film del programma ufficiale (nelle proiezioni consentite e nei limiti dei posti disponibili). Inoltre prevede uno sconto sul prezzo di copertina del catalogo della Mostra del Cinema e uno sconto sui biglietti della 57a Esposizione Internazionale d’Arte (Giardini e Arsenale, 13 maggio – 27 novembre 2017). Il programma ufficiale della Mostra sarà annunciato a fine luglio 2017. Il calendario delle proiezioni con gli orari e le sale dei film in programma saranno pubblicati sul sito www.labiennale.org nei primi giorni di agosto 2017 e nel programma ufficiale che sarà consegnato al ritiro dell’accredito.

Per ulteriori informazioni

Tel. 041 5218828

Fax 041 5218732

www.labiennale.org

Maria Elena Vagni