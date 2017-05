7 minuti dopo la mezzanotte vince il Future Film Festival

Tutti i premi della 19ma edizione del festival bolognese, conclusosi l’8 maggio

L’edizione 2017 del Future Film Festival si è chiusa a Bologna lo scorso 8 maggio con la vittoria del film spagnolo 7 minuti dopo la mezzanotte (A Monster Calls) di J.A. Bayona (The Impossible) che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal prossimo 18 maggio da 01 Distribution. Il film ha ricevuto infatti il Platinum Gran Award con la seguente motivazione della giuria: « Commovente e coinvolgente racconto di formazione ed elaborazione del lutto, realizzato con grande talento visionario. Bayona usa in modo fluido la tecnica mista, animazione e live action, sovverte i canoni della favola classica, ribadisce la necessità della immaginazione come mezzo di superamento di paura e dolore». Una menzione speciale è andata al film La jeune fille sans mains di Sébastien Laudenbach: «Partendo da fiaba dei fratelli Grimm, nella versione antica, più crudele e meno consolatoria, racconta una storia di formazione semplice e forte, fuori dal tempo. L’animazione tradizionale ad acquarello, linee sottili, schizzi, tonalità tenui, consegna un racconto impressionista straordinariamente potente ed evocativo», mentre la giuria del Premio Future Film Short ha scelto il francese Garden Party di Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro, con la seguente motivazione: «Un film sofisticato nella realizzazione tecnica, nonostante la semplicità della narrazione e del tono fiabesco. Il film risulta allo stesso tempo strutturalmente completo e complesso. In particolare è stata apprezzata la capacità di rendere empatici anche animali non antropomorfi». Menzione speciale, sempre nella stessa “categoria” per The Absence of Eddy Table di Rune Spaans: «Un viaggio metaforico in un territorio inquietante, un incubo oscuro e disturbante capace di impressionare lo spettatore facendo leva sulle sue paure». Di seguito gli altri premi del Festival, giunto alla 19ma edizione:

Premio 12 ore di scrittura animata

Sharkgirl di Pier Francesco Cantelli: «Per la forza evocativa con cui è tratteggiata la storia, capace di far visualizzare al lettore un mondo originale e dare vita in poche pagine a dei personaggi dalle molteplici sfumature»

Premio Franco La Polla

La giuria composta da Silvia Albertazzi, Giacomo Manzoli, Roy Menarini, Leonardo Gandini, Michele Fadda, Enrico Terrone e Massimiliano Spanu, con la supervisione di Susanna La Polla, ha segnalato – tra i partecipanti alla “redazione” del Future Film Festival, composta da giovani tra i 18 e i 25 anni – i seguenti nomi: Barbara Baingiu, Davide Bianchi, Benedetta Pallavidino.

Premio FFFabulous FFFantastic per il miglior evento della 19ma edizione, assegnato dai sostenitori del FFF

Ethel & Ernest di Roger Mainwood: «Per la rispettosa ricostruzione di un importante periodo storico, vissuto con grande delicatezza narrativa attraverso gli occhi di due personaggi tanto quotidiani quanto straordinari, apprezzando in particolare l’eccellenza tecnica».

Future Film Short – Premio del Pubblico

Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli

Future Film Short – Premio del Pubblico on line

Isabella D’Este virtual studiolo di Giovanni Bellavia

Maria Elena Vagni