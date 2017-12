My little pony – Il film

Una forza maligna si impadronisce di Equestria obbligando la principessa Twilight e i suoi amici a cercare aiuto

Nella terra di Equestria ci si sta preparando con entusiasmo al primo Festival dell’Amicizia, e la principessa Twilight sta mettendocela tutta perché ogni cosa sia pronta, in modo da impressionare favorevolmente anche le altre Principesse Unicorno. Ma la preparazione è sconvolta dall’arrivo di Tempest Shadow, un unicorno dal corno spezzato che vuole impadronirsi di Equestria per conto di re Tempesta imprigionando le principesse per usare la loro magia e dominare il paese. Twilight e un piccolo gruppo di amici riescono a sfuggire agli incantesimi che hanno imprigionato un po’ tutti per andare a chiedere aiuto, ma Tempest Shadow è presto sulle loro tracce.

Nati sull’onda dei giocattoli MiniPony degli anni 80, i cartoni animati a loro dedicati hanno già conosciuto un grande successo televisivo, da allora a oggi, al punto da uscire ora con un vero film per la sala cinematografica. Ricco di numeri musicali (tra i cantanti italiani, anche Lorella Cuccarini), con disegni in 2D dai colori vivacissimi per differenziare i vari personaggi e rendere affascinante il loro mondo incantato, il film si posiziona in una fascia espressamente dedicata ai più piccoli, anche se la trama in alcuni punti può sembrare un po’ complicata (ci sono un sacco di quadrupedi he – unicorni o meno – si assomigliano un po’ tutti, almeno agli occhi di un adulto che non ha seguito le animazioni in televisione). Ma siamo certi che i cultori dei Minipony sapranno orientarsi perfettamente tra pegasi, pony, unicorni e compagnia cantante.

Ovviamente tutto il film, che dopo peripezie varie si concluderà tra canti di gioia e abbracci equini, è un inno all’amicizia, alla collaborazione, alla bellezza, che (fortunatamente) non dipendono solo dalle doti magiche di pochi fortunati, ma dalla volontà di fare il bene (o di ritornare sulla retta via) di tutti i quadrupedi. Un augurio che facciamo anche a tutti i bipedi.

Beppe Musicco