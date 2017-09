Netflix compra il doc Jim & Andy: the Great Beyond

Il servizio di streaming ha acquisito a Toronto i diritti del film incentrato sul backstage di Man on The Moon, con Jim Carrey

Dal Festival di Toronto, ancora in corso, arriva una buona notizia per gli abbonati Netflix. Il servizio di streaming ha infatti acquistato i diritti del documentario Jim & Andy: the Great Beyond di Chris Smith. Il film, recentemente presentato fuori concorso anche alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta il backstage del film Man on The Moon, diretto nel 1999 da Milos Forman e interpretato magistralmente da Jim Carrey nei panni del comico Andy Kaufman, scomparso prematuramente nel 1984, e del suo alter ego Tony Clifton. Il documentario, il cui chilometrico titolo per esteso è Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, proietta lo spettatore nei segreti di una delle migliori interpretazioni di Jim Carrey, che per tutta la durata delle riprese e anche fuori dal set mai abbandonò i panni dei personaggi Kaufman/Clifton. Lo stesso attore, intervistato nel documentario, ripercorre il significato della sua performance e racconta quanto Kaufman abbia influenzato la sua carriera, fin dagli esordi.

Jim & Andy: the Great Beyond è prodotto da Spike Jonze, Danny Gabai e Brendan Fitzgerald e Netflix non si è fatta scappare un documentario che ha ricevuto ottimi consensi da parte della critica (anche noi di Sentieri lo abbiamo molto apprezzato). «Per quasi due decenni questa brillante performance di Jim Carrey ha incontrato il favore del pubblico e dei fan di Kaufman, ma la storia dietro il film – un vero pezzo di storia dell’entertainment – è rimasto per gran parte sconosciuto» ha dichiarato Lisa Nishimura, Vice President della divisione documentari originali di Netflix. «Chris Smith e Spike Jonze hanno magistralmente messo a fuoco ad esplorato il complesso e artistico processo creativo di Jim, proiettando il pubblico proprio dentro la mente di un genio».

Fonte: Variety

Maria Elena Vagni