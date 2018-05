2001, l’Odissea di Kubrick torna al cinema

In occasione dei 50 anni dall’uscita, la versione originale del film è stata presentata da Christopher Nolan al Festival di Cannes e sarà al cinema il 4 e 5 giugno

Per festeggiare il 50° anniversario del capolavoro di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio, Warner Bros. Pictures, assieme al regista Christopher Nolan, ha presentato il film durante la 71ma edizione del Festival di Cannes. È stata infatti proiettata ieri domenica 13 maggio, nella sezione Cannes Classics, una copia in 70mm ottenuta dal negativo originale, senza ritocchi digitali o modifiche di montaggio, con una introduzione di Nolan e alla presenza di alcuni membri della famiglia Kubrick, tra cui la figlia Katharina.

Nolan, che ha collaborato con la Warner al processo di masterizzazione del film, ha tenuto anche una masterclass sabato 12 maggio, durante la quale ha analizzato la propria carriera registica parlando anche del suo rapporto con la filmografia di Kubrick. Grande ammiratore del cineasta americano, Christopher Nolan è legato in maniera particolare a Odissea nello spazio, e non è difficile cogliere i segni di questo debito nei lavori di questo regista, Interstellar sopra tutti.

In occasione dell’evento Nolan ha affermato: «Uno dei miei primi ricordi da spettatore è l’aver visto 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick in 70mm, al Leicester Square Theatre di Londra, con mio padre. L’opportunità di essere coinvolto nel ricreare questa esperienza per una nuova generazione, introducendo la nuova copia del capolavoro di Kubrick in tutta la sua gloria analogica al Festival di Cannes, è un onore e un privilegio».

Anche la famiglia di Stanley Kubrick si è dichiarata molto entusiasta di questo omaggio e della presenza di Nolan nel lavoro di riedizione. La moglie Christiane, molto felice di questa celebrazione dedicata al marito dal Festival e dal mondo del cinema, ha dichiarato: «Se Stanley fosse ancora tra noi, ammirerebbe il cinema di Christopher Nolan, che ringrazio a nome di tutta la famiglia per il supporto dato al film”.

Dopo questo grande omaggio, anche il pubblico in Italia potrà godere dell’esperienza originale di 2001: Odissea nello spazio in occasione della proiezione in sala il 4 e 5 giugno come film evento. In autunno Warner Bros. continuerà la celebrazione con l’uscita del film in 4K Ultra HD con HDR, realizzato ancora una volta in collaborazione con Christopher Nolan.

