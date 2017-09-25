Киномеханик, у которого нет ни гроша за душой, несправедливо обвиняется в краже. Во время показа фильма он засыпает и ему снится, что он сыщик, разоблачающий настоящего вора.

Идет 1924 год. Самый популярный фильм в США – Морской ястреб Фрэнка Ллойда о пиратах; предприниматель Маркус Лоев основывает Metro-Goldwyn-Mayer (MGM); в Питтсбурге умирает Элеонора Дьюс; в Омахе рождается Марлон Брандо. Экономика на подъеме, в Голливуде чувствуется ветер перемен, снимаются высокобюджетные фильмы и европейские имена (Любич, Вайдт, Мурнау) начинают перебираться в новые студии. Это последний сезон немого кино.

В том же году комик Бастер Китон снимает свой третий полнометражный фильм, Шерлок младший. Сегодня мы вспоминаем этот фильм как один из первых экспериментов (если не самый первый) с метасинема: в знаменитой сцене герой засыпает в проекционной будке кинотеатра, где он работает. Его образ покидает тело и переживает приключения во сне. Второй Бастер Китон из сна приближается к киноэкрану и входит в фильм, который на нем показывают. Вот тогда и повторяется с должными изменениями история из пролога (кража часов, в которой несправедливо обвинили Бастера), рождая на экране “фильм в фильме”.

Сцена входа в экран представляет инновационный стиль комика/режиссера. Фон, на котором находится Бастер, меняется постоянно (как будто кто-то переключает каналы…, а ведь тогда еще не было телевизора!), перебрасывая бедняжку из одной ситуации в другую: вилла, дорога, джунгли, рельсы, скалы… Этот ряд кинокадров, необычный для технологии той эпохи, стал возможным благодаря “домашнему” спецэффекту, придуманному оператором Элджином Лессли. Кроме технической инновации, эти и многие другие кадры свидетельствуют о способности Китона использовать комичность для размышления о магии кино: оно непредсказуемо, в нем, как во сне, можно путешествовать во времени и пространстве и все кажется возможным.

При помощи продуманной хореографии и идеально геометрических кадров, в которых нет ничего случайного, Китон исследует бескрайние возможности кино и создает нереальные ситуации, становящиеся еще более смешными из-за его непроницаемого лица (его называли “Каменное лицо”).

Знамениты и последние кадры фильма: герой, проснувшись, встречается с невестой. Не зная, как подойти к ней, он наблюдает за двумя влюбленными на киноэкране, чтобы от них почерпнуть вдохновение. Мужчина в фильме берет руки женщины и Бастер делает также. Он целует ее и Бастер повторяет. Сцены из жизни и из фильма сменяют друг друга, и получается, что Бастер смотрит на экран и одновременно смотрит в камеру, на нас, зрителей, а мы в свою очередь смотрим на него. Таким образом создается игра взглядов “втроем”, которая за несколько секунд и в своей кажущейся простоте рассказывает нам таинственную, магическую историю любви между зрителем и фильмом. Историю, которая продолжается уже более 120 лет.

Мариа Триберти