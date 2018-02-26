Человек-паук: Возвращение домой

Человек-паук борется между привлекательностью образа супергероя и желанием вести нормальную жизнь среди своих сверстников.

В третьем релизе о супергерое Marvel решает перевести назад стрелки часов: после своего появления в «Первый мститель: Противостояние», молодой Питер Паркер (Том Холланд, действительно удачный выбор) – настоящий, достоверный подросток, чего нельзя сказать о предыдущих интерпретациях, и это добавляет еще один штрих к лучшему персонажу (да простят меня поклонники других супергероев) вселенной Marvel.

События в фильме начинаются через несколько месяцев после появления Человека-паука бок о бок с Железным человеком в борьбе против Капитана Америки: Питеру, задравшему нос от того, что он сражался вместе с Мстителями – «Я отнял щит у Капитана Америки!» и ставшему еще сильнее благодаря новому костюму, разработанному для него его наставником Тони Старком, не терпится стать полноценным Мстителем и бороться с преступниками, начиная с Куинс, района в Нью-Йорке, где он живет. Но Тони Старк, учитывая молодость и неопытность своего ученика, другого мнения, и не только оснащает костюм Человека-паука ограничивающей его возможности системой безопасности, но и заставляет его слушаться своей правой руки, ворчуна Хэппи Хогана (Джон Фавро).

Двойная жизнь Питера проходит не без последствий. Тетя Мэй (как всегда великолепная Мариса Томей), естественно, волнуется за будущее этого подростка, который тяжело сходится с другими и на которого в школе смотрят с завистью (его ум и научные познания гораздо выше среднего), а к тому же он часто становится объектом насмешек. Питер – это надежда команды научного декатлона, он готов выступить на национальных соревнованиях, но, разумеется, в решающий момент его нет на месте. Единственный, кому он доверяет, это его друг Нед (Джейкоб Баталон), ему он рассказывает о своих чувствах к Лиз (Лора Харриер).

“Хорошие” персонажи подобраны и выстроены замечательно, но настоящий сюрприз ждет нас среди “плохих”, когда пересекаются пути Питера и Эдриана Тумса (Майкл Китон), владельца маленькой компании по сбору утильсырья, который надеется сделать деньги на инопланетном металлоломе, оставшемся от битвы между Читаури и Мстителями (в фильме 2012 года), но которого вытесняет фирма Тони Старка. Тумс успевает прибрать кое-что к рукам и овладевает технологией, отлично подходящей для краж. С помощью нее он сооружает себе летающий аппарат, превращающий его в Стервятника (для актера, который играл Бэтмена и Бердмена, это почти академическое признание).

Китон идеален, он как греческая Немезида, возносит на другой уровень отношения между подростком и взрослым. Наконец-то, после долгой серии невыносимых, низкосортных “плохих” вселенной Marvel (исключая, может быть, Курта Расселла в «Стражах Галактики 2»), он поднимает схватку добра и зла на высоту, с которой впредь придется считаться.

Хотелось бы еще многое сказать (и сказать хорошо) об одноклассниках, разношерстной команде, в которой выделяется Тони Револори («Отель «Гранд Будапешт») в роли задиры; о школе, об отношениях между сверстниками. Обо всем этом в фильме говорится гораздо глубже и придавая этому больше значения, чем можно было ожидать.

То же самое можно сказать о находках и сюрпризах, то и дело встречающихся по ходу истории, и которые иногда держат нас в напряжении, достойном триллера. И не последнее место занимает финал фильма, после которого хотя бы в этот раз хочется услышать о новых приключениях Человека-паука, как в детстве, когда заканчивалась последняя страница комиксов, ты уже ждал с нетерпением, когда же в киоске появится следующий номер. И не убегайте сразу из зала, в заключительных титрах будут новые подсказки.

Беппе Музикко