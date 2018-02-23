Человек без лица

Мальчик знакомится с одиноким мужчиной с изуродованным лицом и между ними завязываются дружеские отношения, основанные на взаимоуважении.

Учитель и его ученик – вот главные герои повествования. Две особенные жизни, по-разному раненные событиями и условиями, но такие близкие и похожие. У мальчика есть мечта – стать военным пилотом как безвременно погибший отец, о котором он помнит мало и поэтому превращает его в личного героя, в миф. Чтобы поступить в военную академию, нужно сдать очень трудные экзамены, а в его семье никто не верит в его возможности и все считают это желание невыполнимой мечтой.

Окружение, в котором живет мальчик, очень хрупкое: старшая сводная сестра, с которой они взаимно ненавидят друг друга; слишком умная младшая сестра, постоянно напоминающая ему о своем интеллектуальном превосходстве; и, наконец, мать, с трудом держащая узды своей семьи и находящаяся в постоянном поиске мужа. По стечению обстоятельств мальчик знакомится с другим героем истории, с тем, кто станет его Учителем: человеком, предстающим в начале фильма полным тайн и подозрительных секретов. Целый ряд сплетен порожден его внешним видом: наполовину изуродованным аварией лицом. Кроме этого, он ведет одинокую уединенную жизнь и поэтому, мало зная о нем, жители маленького городка сочиняют про него странные истории, плоды их больного воображения. Мальчик, открыв, что в прошлом таинственный человек был учителем, просит его стать наставником. Это происходит, но все не так просто: вначале уроки жесткие и строгие, учитель как будто бросает ему вызов. Но со временем все для ученика приобретает свою ценность, перед ним распахиваются новые двери и сбываются подавляемые желания. Он учится, познает, получает вкус от настоящего и обнаруживает вдруг, что то, что он изучает, касается его напрямую, и его самооценка растет. Все это благодаря учителю, который умело направляет его, требуя, но доверяя. Параллельно этим важным отношениям, установившимся между ними, происходят и другие события, подвергающие серьезным испытаниям красоту их встречи. Фильм на всем своем протяжении точно передает ожидания подростка и свободный ответ взрослого, способного поверить в другого. Другие же взрослые, присутствующие в фильме, демонстрируют несоответствие по отношению к нуждам подросткового мира и самое большое, что они могут сделать – это обратиться к психологу (как видно из некоторых сцен). То есть все то, что в подростках проявляется как естественный кризис или волнение, которые нужно преодолеть, становится вызывающей тревогу проблемой, которую нужно подвергнуть всевозможным проверкам и анализу. Наставник же в фильме занимается совсем не этим: он не анализирует и не проверяет своего ученика, но берет его с собой таким, какой он есть. Потому что он знает, что это лицо, полное вопросов, скрывает судьбу и в момент заявления о себе эта судьба без замедления себя проявляет. Очень важно то, что фильм заканчивается также как и начинается: первые кадры показывают сон, превращающийся в кошмар, финальная сцена такая же, но сон стал явью и в нем чувствуется уверенность постоянного присутствия другого в приключении жизни.