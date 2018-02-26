Поединок между главарем криминальной банды и преследующим его полицейским.

Зрелищное начало: банда криминальных супер-профессионалов на грузовике, с автоматом в руках и швейцарской точностью нападает на фургон инкассаторов. Потом последний прибывший теряет голову и убивает: это начало длинной кровавой полосы.

“Схватка” – современная трагедия в мрачных тонах, опирающаяся на двух эпических персонажей городского вестерна: Нил МакКоли, холодный и скрупулезный гангстер, обладающий своим личным кодексом (никогда не иметь привязанностей, которые могут отвлечь тебя от твоего “долга” или от возможного побега), и полицейский Винсент Ханна, невротичный охотник за преступниками, “миссия”, ради которой он пожертвовал своей личной жизнью. Каждого окружают свои люди, любовь и страдания, порожденные неизбежным одиночеством, которое они сами выбрали для себя. Жизни МакКоли и Ханны идут параллельно, это видно по их встрече в баре в середине фильма, во время которой откроются разные стороны одной медали. Но судьба хочет, чтобы они были противниками: в конце останется только один…

Первый раз Аль Пачино и Роберт Де Ниро играют вместе в фильме, поставленном Майклом Манном (“Охотник на людей”, “Последний из могикан”) и снятом Данте Спинотти: когда “Схватка” вышла, фильм не оценила абсолютно вся критика, которая частично скривила рот перед предполагаемыми общими пунктами – слишком похожие “герои” добра и зла, темы лояльности и предательства, невозможная любовь – и манерность игры (особенно у Аль Пачино; Де Ниро здесь играет очень продуманно, чего, к сожалению, мы больше не увидим в будущем). Однако со временем фильм добился справедливости и стал классикой. Главные достоинства фильма – конечно, тщательно вырисованные персонажи (включая второстепенных, вносящих свой вклад в завершение картины); отличный ритм (с лучшими сценами боевика 90-х годов); глубокие размышления о жизни и смерти. Не лишены внимания и второстепенные фигуры в мыслях о судьбе бедных человеческих существ. Нет недостатка и в хрестоматийных кадрах (мать, оплакивающая вместе с Аль Пачино жестоко убитую дочь-проститутку; полицейский, бегущий изо всех сил, чтобы спасти умирающую падчерицу; гангстер Де Ниро, с разрывающимся сердцем оставляющий любимую женщину, чтобы сбежать от Ханны). Возможно, между такими гигантами немного чувствуется выстроенность диалогов, но и из этого тоже (когда перед нами двое Актеров с большой буквы последних тридцати лет) состоит кино. В конце их счет почти сравнялся (Аль Пачино тоже на высоте: его герой, может быть, не такой выраженный, зато отличающийся неудержимой яростью), но по очкам выигрывает Де Ниро. Вторые роли тоже получают свою долю внимания: от многочисленных (и отлично играющих) женщин – Дайан Венора, Эми Бреннеман, Эшли Джадд – до постаревшего Джона Войта, от наконец-то убедительного Вэла Килмера до многочисленных легавых и киллеров, идеальных в своих ролях.

Антонио Аутьери