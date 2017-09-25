Успешный мужчина встречает странного персонажа, который показывает ему, какой бы стала его жизнь, если бы он не бросил женщину, которую любил…

Богатый, окруженный женщинами, с Феррари и шикарным домом на Манхэттене: это Джек Кэмпбелл, акула Уолл Стрит, представитель большой организации, довольный тем, кто он есть. Для него работа – это все, поэтому для него не проблема заставить коллег и подчиненных (неважно, есть ли у них семьи) работать в Рождество.

Но сообщение, оставленное его бывшей девушкой Кейт, все же не оставляет его в покое. Решающей, пощатнувшей все его убеждения, становится встреча с человеком по имени Кэш, который временно забирает у него жизнь и заставляет волшебным образом взглянуть на то, какой бы могла стать его жизнь, если бы он не оставил Кейт. И вот Джек женат на ней и у него двое чудесных детей; они живут в Джерси, крутятся и вкалывают изо всех сил, но они счастливы… Пожалеет ли Джек после того, что он увидел, о том, от чего он отказался?

Явному должнику Этой прекрасной жизни Франка Капры, Семьянину удается отдать дань этому абсолютному шедевру и в то же время перенести в современность те же темы и то же чувство жизни. Николас Кейдж, как и в свое время Джеймс Стюарт, получает возможность увидеть альтернативу своему настоящему. Но механизм действия здесь изменен, потому что Джек/Николас Кейдж совсем не находится в отчаянии, наоборот, он полностью удовлетворен своей жизнью. И сначала ему кажется кошмаром возможность жить скромно в маленьком домике в Нью Джерси, иметь красивую, но абсолютно обычную жену и двух детей, работать в шинной мастерской (хоть даже и лучшей в штате) и иметь самых простых друзей. Всем им сначала немного не по себе от его странного поведения (единственная, кто сомневается в его личности и думает, что, возможно, он инопланетянин, это его дочь), но все они всегда рядом с ним. Потом, постепенно, Джек начинает думать, что эта жизнь не так и плоха. И, наконец-то, глядя на Кейт, понимает, что он не переставал ее любить.

Фильм был проигнорирован критикой, но стал маленьким культовым фильмом для публики в поисках глубоких комедий с настоящими чувствами (как не почувствовать мурашки на коже после слов “Я выбираю нас?”). Такие комедии уже становятся редкостью: фильм Бретта Рэтнера вышел в 2000 году, но спустя несколько лет он уже кажется вышедшим из другой геологической эры, потому что таких фильмов становится все меньше. Николас Кейдж, неоднородный актер, здесь играет превосходно, а Теа Леони просто очаровательна.

Антонио Аутьери