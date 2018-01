Самые любимые фильмы 2017 года

- in Русский

By Natalia Pistsova

Ла-Ла Ленд и Дюнкерк, Молчание и Прибытие. И многие другие… Наши оценки фильмов только что закончившегося года.

Сразу же поясним: это игра, единственная серьезная цель которой – порекомендовать тем, кто их пропустил, фильмы, которые по мнению нашей редакции, стоит посмотреть, посоветовать, полюбить. У каждого из нас по отдельности были свои предпочтения. Как и в прошлом году, ниже следует классифика не лучших фильмов года, а наиболее понравившихся. Каждый перечислил фильмы, которые кроме объективных (с трудом поддающихся измерению) заслуг, заставили его сердце биться сильнее других. Надеемся, что этот список пригодится вам, читателям, для сравнения и прежде всего, повторяем, для того, чтобы посмотреть в кино или дома фильмы, которые вы могли пропустить. Впрочем, объективность преуменьшена спецификой: каждый из нас выбрал свою лучшую десятку, но кто смотрит много фильмов, мог бы порекомендовать и 15-20… Полюбившийся многим фильм Чудо получил только два голоса, виной тому факт, что он вышел последним (как и другие фильмы начала года, даже если наши голосования начались после Рождества), а может быть, виноваты наши многочисленные похвалы этому фильму в соц.сетях и не только; возможно нам показалось, что мы и так его захвалили?

Как бы там ни было, вот что вышло из 10 лучших фильмов наших 15 “голосующих”: Антонио Аутьери, Раффаэле Кьярулли, Летициа Чилеа, Риккардо Копрени, Лаура Котта Рамозино, Луиза Котта Рамозино, Эмануэла Дженовезе, Массимо Джанвито, Алессандро Джунтини, Беппе Музикко, Марианна Нинни, Наталья Писцова, Стефано Радиче, Пьетро Синчич и Мария Триберти. Прежде всего, набрав одинаковое количество голосов (13), во главе классифики стоят Ла-Ла Ленд и Дюнкерк; сразу же за ними занимают пьедестал снова с одинаковым количеством голосов (11) Прибытие и Молчание. Следуют Манчестер у моря и Tutto quello che vuoi (Все, что пожелаете) – первый итальянский фильм (8), еще один итальянский фильм Ammore e malavita (7), по 5 голосов у Бегущего по лезвию 2049, Стражей Галактики. Часть 2 и По соображениям совести. Затем По ту сторону надежды, Логан и Человек-паук: Возвращение домой (4); Молодой Годар и Lasciati andare (3); Детройт, Джеки, Девушка в тумане, Оскорбление, Нелюбовь, Учитель, Through the Wall (Un appuntamento per la sposa) и Чудо – 2 голоса. И наконец, по одному упоминанию у фильмов A casa nostra, Союзники, Убийство в Восточном экспрессе, Ограды, Борг/Макинрой, День патриота, Footprint, Коммивояжер, Дом вице-короля, Конг: Остров черепа, Лекарство от здоровья, Предчувствие конца, Свет в океане, Колесо чудес, Красная черепаха, Будущее, Порядок вещей, Mexico! Un cinema alla riscossa, Лунный свет (неожиданный победитель премии Оскар в марте 2017), Мисс Слоун, Нико, 1988; Годзилла: Возрождение, Звездные войны: Последние джедаи, Любовь – болезнь, Основатель, Величайший шоумен, Место встречи, Тони Эрдманн, Виктория и Абдул, Чудо-женщина.

53 фильма, звенья опроса, который десятью фильмами на человека ограничивает поле деятельности. Отсюда следует, что стоящих просмотра фильмов за год набирается много. Что бы ни говорили о том, что «кино умирает», оно в кризисе и так далее. Не случайно мы запустили новую страницу фейсбук – Viva il Cinema!, содержание которой должно достичь тех, кого держала на расстоянии «ассоциативная» форма этой маленькой, но бурной реальности, называющейся Sentieri del Cinema (которая однако имеет огромное желание вырасти, и мы надеемся на удачу и экономическую поддержку на нашем пути…). Мы знаем, что уже можем рассчитывать на многих друзей: как никогда в этот период растут наши пока маленькие цифры, благодаря рождественским советам (редакционная статья с советами на праздники побила все наши рекорды по просмотрам), рецензиям на любимые фильмы (Чудо, например, и самые голосуемые в опросе фильмы, начиная с Молчания, самые читаемые в этом году и всегда), а также общение на странице фейсбук, активное как никогда. У нас есть последователи, мы это чувствуем, из людей, которые думают, как мы. Что кино еще живо. Да здравствует кино!

Антонио Аутьери