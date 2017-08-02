В недалеком будущем 12 таинственных инопланетных объектов появляются в разных частях Земли. Правительства разных стран пытаются понять намерения инопланетян.

Последний фильм Дени Вильнева (автора других не менее интересных фильмов, таких как Пожары, Пленницы, Враг и Убийца), конкурсант Венецианского фестиваля 2016 года, является прекрасным примером научной фантастики. Он смог объединить зрелищность и напряжение с небанальным содержанием, где смешаны лингвистика, математика, политика и физика, для того, чтобы рассказать историю о понимании и принятии другого, а также о методе, с помощью которого язык придает форму мысли (и наоборот) и о нашем понимании времени.

После такого описания может показаться, что фильм является заумным и потенциально назидательным ассорти. Но маленькое чудо ленты Вильнева в том, что ему удается передать все это чрезвычайно убедительно, принимая во внимание интеллектуальные способности публики. Он использует стилемы одного жанра, научной фантастики, которой он давно увлечен, в его лучших проявлениях (от Спилберга до Нолана, дойдя даже до Звездного пути), затрагивая и философские вопросы. Вильнев создает напряжение при помощи впечатляющих тревожных образов (инопланетных кораблей, похожих на парящие над землей монолиты), проницательного использования музыки и звуков, максимально избегая сцен насилия или ненужных неожиданностей.

Здесь есть инопланетяне с щупальцами (но не слишком пугающие), параноические правительства и военные, ядерная угроза, международное напряжение, но они все не являются сердцем истории. Чтобы наладить контакт с инопланетянами, американцы направляют команду во главе с лингвистом Луизой Бэнкс и физиком Иэном Доннели.

Весь сюжет закручивается вокруг времени, вокруг его восприятия нами и чисто человеческого дара реорганизации его в истории. Это возможно с помощью языка не только как инструмента общения, выражения, но и как сильного неоднозначного инструмента, описывающего и придающего форму реальности.

Научный парадокс уже буквально за углом, но в Прибытии он обыгрывается более экзистенциально и менее метафизически чем в Интерстеллар (более амбициозном, но менее удавшемся фильме, сходство с которым можно заметить). Это приводит к должному в интеллектуальном и эмоциональном отношении результату. В конце концов, спасение человечества обыгрывается скорее в отношениях между индивидуумами (внимание на концепцию “игры на нулевую сумму”), чем в военной мощи всей Земли. В обстановке, где отсутствие знания часто означает враждебность, Прибытие являет собой упрямый и разумный гимн человеческому умению протянуть сердце, руки и разум другому в перспективе взаимного принятия.

Главная героиня, убедительно и энергично сыгранная Эми Адамс, глубоко верит в возможность (и в долг) общения, и настоящий мотор истории – это ее стремление к другому (может быть даже к абсолютному Другому). Джереми Реннер отдает свою харизму и мастерство меньшей роли, которая однако является основой сюжета, – ученого, приставленного к Луизе с целью найти контакт с инопланетянами. Здесь тоже удается выйти за рамки избитого упрощенческого противопоставления между наукой и верой, чтобы исследовать различия и взаимодополнения методов, а также мужской и женский подход. Ведь именно в отношении между ними двумя кроется ключ всего происходящего.

Лаура Котта Рамозино