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По соображениям совести

По соображениям совести

By Natalia Pistsova
- 23 ore ago
- in Русский
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Titolo originale: Hacksaw Ridge
Luogo: США
Anno: 2016
Durata: 131
Genere: Военный
Voto: Не пропустите
Regia di: Мэл Гибсон
Cast principale: Винс Вон, Люк Брейси, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер, Хьюго Уивинг, Эндрю Гарфилд
Tematiche: вера, война, Любовь, насилие, отказ от несения военной службы, семья
Target: С 14 лет

Реальная история Дезмонда Досса, солдата, который из соображений веры отказался использовать оружие, но своей отвагой спас жизнь 75 товарищей во время кровопролитной битвы при Хэксоу Ридж.

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Удачное возвращение к режиссерской работе Мэла Гибсона, через 10 лет после Апокалипсиса, – это история крови и веры, в которой насилию войны (битва состоялась на острове Окинава и была, как и другие битвы с участием японцев, одной из самых жестоких в войне) противостоит сила сознательности человека, озаренного своими убеждениями, набирающими силу благодаря следованию Запредельному, придающему такой же смысл смерти как и жизни.
Фильм четко разделен на две части. В первой части говорится о «становлении» Досса, рассказывается, как его «экстремальная» позиция (не прикасаться к огнестрельному оружию даже будучи рекрутированным) формируется внутри бедной семьи, отмеченной неуравновешенностью отца, и с каким трудом она дается молодому человеку (он сам должен был бороться против инстинктивной агрессии). Позиция, которая после призыва становится поневоле скандальной, что приводит начальство Досса к попыткам отстранения солдата из-за боязни, что это может нанести вред боевому духу, необходимому для сражений.
Образы товарищей и военная подготовка попадают под каноны военных повествований, включая интересную необычную вариацию юридического уклона, когда главный герой должен защищать свое право идти на войну как офицер-медик, чтобы помогать своим товарищам по мере своих сил. Эндрю Гарфилд уверенно и убедительно перевоплощается в своего персонажа, скрывающего под физической хрупкостью гранитную решительность, которая является не упрямством, а искренней верой и желанием исполнять то, к чему он призван. Вокруг него актеры такого уровня, которым, по крайней мере, в нескольких случаях, удается вывести своих персонажей за рамки прообразов повествований этого жанра.
Однако, режиссерская энергия Гибсона получает свой лучший выход во второй половине фильма, раскрывая талант и сердце австралийского мастера, который рассказывает о войне без прикрас, но которому удается передать почти мистическое вдохновение, которое воодушевляет его персонажа и делает его способным на выполнение отчаянного предприятия.
Таким образом, среди крови и разорванных бомбами и огнем частей тела, в темноте боли и отчаяния от захваченных и потерянных метров земли, взгляд Досса и его отвага заражают наконец-то его товарищей: может быть, они и не разделяют его веру, но они не могут устоять перед притягательной возможностью посмотреть вверх, чтобы найти утешение и надежду.

Используя все возможности кинематографа, Гибсон честно рассказывает историю атипичного героизма, и делает это с большим мастерством. Эта в какой-то степени классическая кинолента, сила которой заключается именно в ее прямолинейности, является данью великому кинематографу и вызовом цинизму наших дней.

Луиза Котта Рамозино

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Natalia Pistsova