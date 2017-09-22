Молодая француженка-врач обнаруживает шокирующую ситуацию в женском монастыре в послевоенной Польше.

Польша, 1945 год. Матильда Больё, молодая врач, работающая на французский Красный крест, занимаясь лечением соотечественников, выживших в немецких концлагерях, встречает польскую монахиню в поисках доктора, который бы не был ни поляком, ни русским. Монахиня просит молодую француженку следовать за ней в монастырь. Там она обнаруживает ужасную ситуацию – некоторые монахини, неоднократно изнасилованные советскими солдатами, беременны. Перед ними сложный выбор – принять неожиданное материнство, оставив призвание, или бросить своих детей, держа все в секрете, чтобы избежать скандала. Матильда, вначале не терпящая просьб о секретности и само религиозное место (“Нельзя ли убрать Бога в сторону на время обследования?” – спрашивает она у одной из монахинь), понемногу начинает интересоваться их судьбой и пытается убедить выйти из монастыря, чтобы за ними могли наблюдать опытные врачи. Но монахини хотят, чтобы с ними была только она и никто другой. Девушку, так далекую от их жизни (она из семьи атеистов-коммунистов) это шокирует, чувство избранности и желанности заставит ее изменить свой взгляд на будущее.

Фильм Анн Фонтен, режиссера, в основном поднимающего щекотливые темы и точно не интересующегося (до сих пор) религиозной стороной, подтверждает “чудо”, которое часто повторяется в кино, – многие знаменитые религиозные фильмы (кто-то говорит, лучшие…) часто сняты мирскими режиссерами, агностиками или явными атеистами. Говоря по правде, Непорочные это скорее исторический, а не религиозный фильм. Но он в состоянии осветить таинственные стороны человеческой души, а особенно тех, кто вверяет себя Богу в тяжелых, трагических обстоятельствах. Рационализм и атеизм Матильды (проникновенно сыгранной Лу де Лааж) в сочетании с чувствительным темпераментом, присущим молодости (она кажется невосприимчивой к безразличному цинизму других медиков в военной зоне) сталкивается с ситуацией и реальностью, которые она не могла себе даже представить. Даже среди монахинь встречается всякое – кто-то принял обеты по принуждению семьи, кто-то из удобства, а кто-то по искреннему призванию. И если беременности разрушают все схемы и несут в себе драматический вызов для монахинь (которые в перенесенном насилии чувствуют, что нарушили свои обеты, хотя и не по своей воле), вера и мужество, с которыми она сталкивается в этом месте, постепенно завоевывают ее. В месте, где хватает и недружелюбия, и мелочности, и противоречивых фигур, таких как сама мать-наставница, есть и удивительная радость (в моменты песнопений и молитв), оставляющая ее без слов. И заставляющая ее рисковать собой в Польше, уже находящейся под каблуком очередной победившей стороны (Советской Армии) и еще очень далекой от мира. А монахини в свою очередь видят в этой молодой женщине “из мира” божественное благословение, которое приведет их к невероятному и трогательному решению. История, основанная на малоизвестных реальных событиях и вдохновленная реальной фигурой Маделин Поляк, молодого мужественного офицера-медика, стала фильмом, который стоит посмотреть, снятым в классическом стиле других времен (с глубокой, убедительной операторской работой), и с игрой актеров, “доносящей” персонажей до сердец зрителей.

Антонио Аутьери