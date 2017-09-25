Жизнь воришки переворачивается от неожиданно полученной им суперсилы.

Энцо Чеккотти – мелкий воришка с окраин Рима, который за небольшую плату совершает кражи на заказ для банд эксплуататоров. Убегая от полиции, он прыгает в Тибр: погрузившись в воду, Энцо оказывается посреди жидкости, вытекшей из бочек с радиоактивными веществами. Сначала он рискует не выбраться живым, а потом приобретает невероятные суперспособности, как герои комиксов: становится сильным и несломимым, стойким к ранам и смертельным ударам (падает с последнего этажа на стройке). Но использует он свои способности совсем не по-героически. Как когда «берет» целый банкомат… Это делает его легендой квартала, его изображения рисуют на стенах и его цитирует все больше и больше людей. Но таким образом он вызывает не только интерес прессы и полиции в то время, когда Рим охвачен серией покушений с применением динамита, но и недоверие местного преступного мира. В частности, он столкнется с Цыганом, главарем банды, наркоманом и психопатом с немереными амбициями (криминальными и театральными…). Сначала они будут заодно, а потом начнется вражда с бандой «неаполитанцев». В то же время Чеккотти старается скрывать свою идентичность и суперспособности, но его «раскрывает» Алессия, девушка-ребенок с умственным расстройством, убежденная, что он – легендарный стальной Джиг Робот, герой ее любимого японского мультфильма. Алессия влюбляется в Энцо и смотрит на него как на настоящего героя. Но есть ли место любви и чести для мелкого воришки с окраины, настолько же закрытого в себе и одинокого, насколько и эгоистичного и жаждущего только выигрыша от своего нового состояния, но никак не ответственности?

Супергерой Тор Белла Монака, одного из самых запущенных римских кварталов: представленный на Празднике Кино в Риме в 2015 году, принятый с энтузиазмом публикой и критикой (редкое событие для итальянского кино), Меня зовут Джиг Робот – это уникальная в своем роде комбинация кинокомикса по-итальянски и комедии-гротеска, сказки и нуара, достаточно жесткого боевика и социальной драмы с жилкой сумасшествия и эксцентричности, местами крайне смешной (как у Тарантино, для легкости сравнения), а местами тревожной. Результат – удивительно приятный, развлечение – высокого уровня, несмотря на ограниченный бюджет (но именно по этой причине спецэффекты используются с умом и более ценны), хотя достаточно и сцен, оставляющих в недоумении. Если жестокость «pulp» в дебютном фильме Габриеля Майнетти (оцененного по достоинству режиссера короткометражек – его получившие премии фильмы Basette, дань уважения Люпену III с Валерио Мастандреа и Марко Джаллини, и Tiger Boy; а также актера телевидения), подражателя Тарантино, местами переходит все границы, но публика уже начинает к этому привыкать (хорошо ли это?), то некоторые сцены секса выглядят особенно отталкивающими и жестокими, даже если для их оправдания учитывать атмосферу человеческого упадка, которой они окружены. От этого фильм рискует сузить категорию зрителей. Наверное, Голливуд может себе это позволить с Дэдпулом (где доминирует насилие, а секс больше на словах), но итальянское кино нет. К дефектам можно причислить и серию непонятных концовок. Но заслуги фильма, безусловно, более многочисленные. Начиная с акцента на язык и жанры, которых итальянский кинематограф обычно старается избегать (делая ставку только на комедии и драмы), демонстрируя, что спецэффекты и сцены борьбы (схватка на стадионе) могут выглядеть правдоподобно и в итальянском фильме, но здесь они обладают той ноткой чувствительности и сумасшествия, которые присущи европейским картинам. История любви с Алессией, с ее безумием и его эгоизмом, местами очень трогательна. А образ Цыгана, нарисованный огромным талантом Луки Маринелли (после Не будь злым это еще одна роль, заслуживающая премии), дарит нам хрестоматийного отрицательного персонажа, жестокого, сжигаемого безмерными амбициями, и одновременно обладающего такими чертами, как любовь к песням 80-х и одержимость славой: культовыми являются сцены, когда он поет песню “Un’emozione da poco» Анны Окса или убивает своего противника под музыку «Ti stringero’» Нады. Добавьте к этому его внешний вид – что-то среднее между Джокером и травести, смесь панка и дрэг-квин.

Его противовес – это, естественно, Клаудио Сантамария в роли главного героя: римский актер, поправившийся для роли на 20 килограммов, достоверен как в образе мелкого воришки, одинокого и неприспособленного (с его убогим жилищем, заваленным дисками с порно и пудингами с кремом), так и в образе супергероя против своей воли, все такого же молчаливого и строптивого, но жаждущего открыть для себя будущее, кажущееся сначала таким далеким и абсурдным. И как не принять во внимание его “вокальное” выступление: это он исполняет легендарную заставку сериала о стальном Джиг Роботе в “балладном” варианте в конце фильма, когда уже идут титры. Роль Сантамария, уже задействованного в качестве супергероя в озвучке Кристиана Бэйла в трилогии Нолана о Бэтмене, отличается от роли Маринелли, она не такая взрывная, но и не менее убедительная. Их конфронтация на расстоянии, заканчивающаяся самой классической из дуэлей, по праву входит в галерею кинематографических сражений. И финал тоже остается в памяти, давая начало второй главе, в которой, возможно, больше внимания будет уделено достоинствам и удастся избежать ненужных неприятных моментов.

Антонио Аутьери