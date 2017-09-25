После смерти брата необщительный и строптивый сантехник возвращается после долгих лет отсутствия в родной город и обнаруживает, что его назначили опекуном племянника-подростка.

Многие (анти)герои фильмов, номинированных на Оскар 2017, – это интроверты, занятые постоянным сдерживанием внутри себя вулкана эмоций: начиная с Себастиана из Ла-Ла Ленд, изображенного со сдержанным спокойствием замечательным Райаном Гослингом, до измученного Широна, героя Лунного света.

Ли Чандлер Кейси Аффлека – крайний предел этой парадигмы, самый настоящий мизантроп, который и пальцем не пошевелит, чтобы сблизиться с теми, кто его окружает. В Манчестере у моря, приморском городке в Массачусетсе, его родном городе, он – “тот” Ли Чандлер, имя его произносят с долей замешательства, как будто тот, кому оно принадлежит, только что вернулся из загробного мира. Однако он приезжает из Бостона, из города, находящегося в полторах часах езды от гораздо более маленького и гораздо менее известного городка: он уже долго живет там в однокомнатной квартире, похожей больше на одноместную комнату, и без большого энтузиазма работает сантехником. В тот момент, когда ему сообщают о смерти старшего брата, Ли понимает, что вынужден вернуться в Манчестер у моря, место, где он оставил свое прошлое. Известие о том, что умерший Джо выбрал его опекуном своего шестнадцатилетнего сына, мешает его намерениям пробыть в городе только несколько дней.

В череде событий, сменяющих или перемешивающих часто непредсказуемым образом слезы и смех, потрясающий Кейси Аффлек вырисовывает сложный характер среднего человека рабочего класса без кола и без двора, который хоронит под ледяным панцирем самую большую свою боль. Уже известный многими ролями (как в недооцененном Прощай, детка, прощай и в Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса), но часто еще снабжаемый ярлыком “менее известного брата Бена Аффлека” (и к тому же недолюбливаемый в Голливуде за некоторые свои выходки), Кейси, со своим мальчишеским лицом и слишком правильными чертами, если не брать во внимание независимое кинопроизводство, всегда считался более подходящим для второстепенных ролей, а не главных персонажей.

Манчестер у моря наконец-то дает ему возможность полностью раскрыть свой талант: своей никогда не выходящей за грани игрой Аффлек передает драму идущей здесь фоном американской провинции, в идеале подталкиваемой к будущему как лодки, выходящие в море, а в реальности привязанной к прошлому, от которого, кажется, невозможно убежать. И рассказ о прошлом Ли нам передается через постепенное (очень деликатное и трогательное) раскрытие, состоящее из случайных флешбэков каждодневной жизни, которые как пазл выстраивают воспоминания разбившейся вдребезги жизни.

Поддерживают игру Аффлека достойные исполнители второстепенных ролей, такие как молодой Лукас Хеджес в роли племянника Патрика и Мишель Уильямс в роли бывшей жены Рэнди; а также трогательный саундтрек, в котором оригинальная музыка Лесли Барбера соседствует с отрывками из классической музыки, озвучивая невыразимые чувства главного героя.

Манчестер у моря это не классическая голливудская история о героическом искуплении: это история о настоящем человеческом несоответствии перед лицом непреодолимого вызова, который иногда жизнь жестоким и непонятным образом ставит перед людьми. Маленькие люди с маленькими амбициями и маленькими ресурсами (“обычные люди” – если цитировать знаменитый фильм Редфорда, который в некоторый местах пересекается с этим) отвечают на этот вызов как могут.

Мария Триберти