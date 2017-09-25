Телевизионный сценарист пишет книгу и имеет связь с несовершеннолетней, пока не встречает более зрелую женщину.

Знаменитейшее нашумевшее начало: за кадром слышен голос главного героя, телевизионного автора и начинающего романиста. Он ищет вступление для своего романа по мотивам Голубой рапсодии Джорджа Гершвина. Этот человек –Айзек Дэвис. Разведенный с женщиной, которая бросила его ради другой женщины, и которая сейчас хочет написать книгу об их браке, он поддерживает без особого энтузиазма и с большим чувством вины связь с несовершеннолетней. Осознавая, что она скоро найдет себе кого-нибудь помоложе, Айзек подталкивает красавицу Стейси бросить его, пока он сам этого не делает, познакомившись с более взрослой Мэри. И в то время как его друг Йейл, у которого он увел Мэри, находится в кризисе из-за своего брака, Айзек и Мэри углубляют свои отношения. Но между ними не все так просто…

Один из шедевров золотого периода Вуди Аллена (который, недовольный, хотел остановить выход фильма и уничтожить копии…): Манхэттен, охваченный поразительной черно-белой операторской работой Гордона Уиллиса, видит Вуди в роли (которая с каждым фильмом станет все более привычной) ранимого мизантропа, каждый раз находящегося во власти любовных отношений. Четырехугольник, образованный вместе со Стейси, Ребеккой и другом Йейлом (тоже в кризисе из-за брака), видит в конце его поражение. Финал, включая попытку все исправить в самом конце, такой же запоминающийся, как и начало. И бег во весь дух по улицам Бродвея, вызванный одним размышлением: каковы десять вещей, ради которых стоит жить?

Это один из первых не явно комических фильмов ньюйоркского режиссера (за год до него был Энни Холл; обе эти комедии, хоть и с привкусом горечи, местами очень смешные). Это не только портрет воображаемого интеллектуала с проблемами в любовных отношениях, но и невыносимо снобистского окружения. Где ведутся пустые разговоры об искусстве и о жизни, полные спеси и самонадеянности; где пары сходятся и расходятся и где друзьям нельзя доверять. Но где даже глубоко «неморальный» человек может произнести высокоморальную речь и извлечь урок из собственных ошибок. И где, в глубине, непрочность любовных связей описывается во всей своей драматичной правде. Отлично сыграли, кроме Вуди Аллена, Мэриел Хэмингуэй в роли Стейси, Майкл Мерфи в роли друга Йейла и Дайан Китон (Мэри) в роли любовницы.

Антонио Аутьери