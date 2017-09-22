Антология из 114 фильмов братьев, изобревших кинематограф.

О том, что кино было изобретено братьями Люмьер в 1895 году, более или менее знают многие. Но сколько людей видели какие-нибудь из их фильмов? Это были короткие выпуски, иногда длящиеся несколько секунд, но очень современные с точки зрения эстетического выбора и умения подмечать серьезные или смешные стороны мироздания. Возможность приблизиться к их творению, совместив пользу и эмоции, дарит нам документальный фильм, снятый Тьерри Фремо (директором Каннского фестиваля) по проекту знаменитого режиссера Бертрана Тавернье и реализованный Институтом Люмьер города Лиона в сотрудничестве с CNC (главным французским центром кинематографии), Французской синематекой и лабораторией «Найденные образы» кинотеки города Болонья, сыгравшей ведущую роль в цифровой реставрации в 4К этих ценных работ (отличной работе, представленной этой организацией на международном уровне, стоило бы получить более широкую известность и наполнить гордостью каждого итальянского кинолюбителя).

Разделенный на 11 глав и рассказанный самим Фремо в оригинальной версии, документальный фильм содержит в себе 114 фильмов братьев Огюста и Луи Люмьер, реализованных между 1895 и 1905 годами, длящихся максимум 50 секунд, из каталога, содержащего более 1422 работ общества Люмьер: образы, снятые ими или их сотрудниками, разосланными по миру. Они предлагают нам образы эпохи, заключающие в себе жизнь, и рассказывающие о ней весело, остроумно и трогательно. Есть очень известные кадры, такие как Выход рабочих с фабрики, Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота, Политый поливальщик и множество других, незнакомых даже экспертам (необыкновенные кадры разрушения стены некоторыми рабочими, которые по ошибке были воспроизведены наоборот, создав впечатляющий и почти тревожный эффект). Видны мужчины, женщины и дети, занимающиеся разными видами деятельности, от работы до игры, а также пейзажи, города, фабрики… Все кажется простым, но в то же время обладает высокосовременным качеством визуальных находок (Нарезка кадров по диагонали дает эффект выхода образов за рамки. Всем известен шок первых зрителей Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота. Поезд казался таким настоящим, что все испугались, что он их раздавит.). Конечно, среди них есть много и правдивых историй, как будто мы сегодня смотрим семейные ролики прошлого века, и это очень трогательно. Люмьеры были первыми, которые сделали это. Потрясающе, сногсшибательно думать об их кадрах, как о первых движущихся в истории. Как и о первых гэгах, о первых трюках (это не был только исключительный реализм, если сравнивать, например, со спецэффектами «фэнтези» Жоржа Мельеса, часто слишком противоположными).

Братьям из Лиона удается показать в движении кадры, снятые строго фиксированной камерой. Создается такое впечатление, что они очень хорошо знакомы с этим инструментом, как Фремо, голосом расстроганного ученика, подчеркивает небольшими сухими фразами, освещающими «простую мудрость» пионеров Седьмого искусства. Их энтузиазм заражал «актеров» их фильмов, часто не отдающих себе отчета, но временами уже захваченных способностью камеры делать их главными героями. Невозможно, например, не расстрогаться, видя счастливых и полных энтузиазма черных детишек на последних кадрах, бегущих перед кинокамерой.

Антонио Аутьери