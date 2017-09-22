В Лос Анджелесе рождается любовь между начинающей актрисой и ищущим успеха пианистом.

Наверное, это заслуга фильма Артист, доказавшего, что фильм, снятый в стиле старого Голливуда (немой и черно-белый), может все еще обладать огромной привлекательностью; может быть, потому что все знают, что пара Стоун-Гослинг – один из самых интересных дуэтов, находящихся в этот момент перед объективом кинокамеры; а, возможно, к этому причастен успех фильма Одержимость (Whiplash), получившего 3 Оскара, который привлек внимание к молодому режиссеру Дэмьену Шазеллу (это всего лишь его третий полнометражный фильм); но горячие аплодисменты, которыми наградили Ла-Ла Ленд в сентябре на Венецианском кинофестивале, были только авансом того энтузиазма, с которым критика и публика, редко бывающие заодно, приняли возвращение мюзикла на большой экран. С того момента начинается его триумфальное шествие к 7 Золотым Глобусам, к рекордным 14 номинациям на Оскар и к 6 статуэткам (но по ужасно несправедливой иронии судьбы он остается без премии за лучший фильм).

То, что это успешное возвращение, становится понятно сразу с начальной сцены: длинный панорамный ряд, с помощью музыки и танцев вовлекающий всех автомобилистов, стоящих в дорожной пробке на одной из развязок Лос Анджелеса. В этот динамичный взрыв звуков и цветов вовлечены и двое главных героев, – Миа (Эмма Стоун) и Себастиан (Райан Гослинг). Эти два персонажа уже охарактеризованы машинами, в которых они сидят: Миа – практичная девушка, без больших иллюзий, за рулем обычного японского седана, похожего на такси. Зато Себастиан жмет на клаксон своего роскошного кабриолета 70-х годов, маниакально гоняя туда и обратно аудиокассету, слушая снова и снова один из джазовых пассажей. Первая встреча между ними наполнена классическими признаками одиозного поведения людей за рулем, посылающих друг друга куда подальше. Они оба борются и мечтают о том, чтобы найти свое место на небесах успеха. У Мии (и как может быть иначе в таком самодостаточном фильме?) вся стена в комнате увешана фотографиями Ингрид Бергман, а квартира, которую она делит с другими молодыми начинающими актрисами, представляет собой иконографическую отсылку к великим успехам кинематографа. Ссылки и места, появляющиеся на протяжении всего фильма, начиная с кафе, где Миа работает официанткой (кафетерий в Studios), до кинотеатра, где идет Бунтарь без причины, и до астрономической обсерватории на холмах Лос Анджелеса, являются гарантированными декорациями десятков знаменитых фильмов. История их любви продолжается в неиссякаемом потоке музыкальных и хореографических отсылок, которые нельзя не поставить рядом (отдавая должное уважение) со знаменитыми номерами из фильмов Цилиндр или Поющие под дождем. У Гослинга и Стоун нет мастерства Фреда Астера и Джинджер Роджерс, но в гармонии и изяществе им нельзя отказать, что приводит в результате к всеохватывающей нежности, особенно в самые романтичные моменты, усиленные звездными ночами и шагами, начинающимися на земле и постепенно поднимающимися в воздух. Миа проходит одно прослушивание за другим, со всеми надеждами и разочарованиями, сменяющими друг друга; в то время как Себастиана, которого увольняют в рождественскую ночь за несоблюдение плана выступления, нанимает старый друг Keith (музыкант Джон Ледженд). И даже если и не со своим репертуаром, он начинает свой путь к успеху, состоящий из вечерних концертов, турне и записи дисков. Ностальгия по простым и ясным временам отражается в сценах, отсылающих к 50-м годам Поющих под дождем, и фантазиях на тему Американца в Париже.

Миа и Себастиан переживают времена, которые, возможно, сложнее, чем переход от немого к звуковому кино, и здесь явственно проступает меланхолический подтекст Ла-Ла Ленд. Джин Келли и Дебби Рейнолдс уже далеки, но голоса Мии и Себастиана и нежная история их любви дают нам еще раз почувствовать их близость.

Беппе Музикко