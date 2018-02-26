События, происходящие в середине 40-х годов вокруг мафиозного клана Корлеоне.

В прекрасный солнечный день в одной из резиденций Нью-Йорка празднуют свадьбу. Одновременно в доме какой-то мужчина почтительно разговаривает с отцом невесты, доном Вито Корлеоне, глава самой влиятельной и наводящей страх семьи города. Все кто знают и уважают дона Вито, называют его “крестным отцом”, что означает нерушимую, почти религиозную связь, которая устанавливается между ним и теми, кто признает его власть. Крестный отец гарантирует защиту в обмен на преданность и услуги в момент необходимости. В данном случае, мужчина, разговаривающий с доном Вито, просит о мести за вред, нанесенный его дочери: двое мужчин избили ее до крови, поэтому они должны умереть. В саду приглашенные на свадьбу едят, смеются, поют и танцуют сицилийские танцы. В первых же сценах “Крестного отца” уже виден параллелизм, стоящий в основе всей поэтики фильма: то, что ставит рядом семейные (и церковные) ценности и законы мафии. Разноцветная пленка обедов с родственниками, моментов домашней жизни и торжественных пышных празднований таинств церкви (мы становимся свидетелями двух свадеб, похорон и крещения) скрывает мир, полный темноты, секретности и насилия. Семейные обязанности и обязательства, наложенные мафиозным кругом, – две стороны одной медали, реальности, в которой правит закон возмездия и за нарушенную клятву приходится жестоко расплачиваться. Дон Вито Корлеоне находится на вершине иерархической пирамиды, к которой относится такая система отношений. Под ним – сыновья Фредо и Сонни, советник (а не только приемный сын) Том Хаген и верные ему люди, не являющиеся членами семьи. И есть еще Майкл, младший сын. Поступив на военную службу во флот, он единственный из Корлеоне, ни разу не участвовавший в нелегальных делах своего отца. В начале фильма мы видим, как он приезжает на начавшийся праздник вместе со своей американской невестой Кей и садится отдельно в стороне. С этого момента его фигура и его отношения с доном Вито приобретают все большую значимость. Превращение Майкла из честного парня в нового босса сопровождается снижением отцовского авторитета, и в то же время представляет собой переход мафии к своей более современной форме. Криминальная организация стремится стать просто чистым бизнесом и усиливает жестокость своих и так бесчеловечных методов.

Вдохновленный одноименным романом Марио Пьюзо 1969 года, “Крестный отец” Копполы по новому рассказывает о мафии, изучая ее изнутри и частично идеализируя некоторые фигуры и ритуалы. Марлон Брандо предстает, без сомнения, в своей лучшей роли, его Вито Корлеоне до сих пор является собирательным образом мафиозного босса. Он получит Оскар. Рядом с ним – Аль Пачино в начале своей карьеры, который именно благодаря роли Майкла Корлеоне получит известность и первое признание. Другие премии Оскар – за лучший фильм и за лучший неоригинальный сценарий. Стоит отметить также фотографию и монтаж. Музыка Нино Рота не получит премии, потому что ее посчитают частичной переделкой саундтрека к фильму “Фортунелла” (1958).

У фильма два сиквела, оба снятые тем же режиссером: “Крестный отец – часть 2” (1974) и “Крестный отец – часть 3” (1990).

Мария Триберти