Ребенок и его мама закрыты в комнате уже много лет. Почему они там?

В данном случае стоит начать с обязательного предупреждения: чтобы лучше оценить фильм, не нужно ничего знать о нем, об этом маленьком большом фильме, настоящем сюрпризе кинематографического года. Низкобюджетная работа совместного канадско-ирландского производства с дебютирующим ребенком (невероятным Джейкобом Тремблэ) и другими малоизвестными в Голливуде актерами (если не считать “не протагонистов” Уильяма Х.Мэйси и Джоан Аллен, которых все же нельзя назвать звездами) смогла удивительным образом получить приз зрительских симпатий на престижном Фестивале в Торонто, одном из самых важных в мире. А потом эта картина была среди фаворитов основных кинопремий Соединенных Штатов и всего мира вплоть до Золотого глобуса и Оскара, где главная героиня Бри Ларсон как лучшая актриса обошла гораздо более известных коллег. Тому, кто пишет эту рецензию и кто по долгу службы должен подходить к фильмам уже хорошо “подготовленным”, в первый раз повезло знать совсем немного о сюжете. И эффект превзошел себя. Поэтому совет: остановитесь здесь, доверьтесь нашему беспристрастному совету – если и есть фильм начала 2016 года, который нельзя пропустить, то это Комната. Вернитесь к этим строкам после просмотра. Особенно избегайте, если возможно, трейлера, раскрывающего слишком многое.

Фильм начинается загадочно. Мы видим мальчика с очень длинными, как у девочки, волосами и его маму. Одни, внутри маленькой и убогой комнаты без окон (есть только световой люк в потолке, открывающийся в небо), в которой очень мало вещей. Ребенку, Джеку, исполняется 5 лет, но по его поведению и речи кажется, что он младше. Только они двое, весь день, никогда не выходя наружу. Они очень любят друг друга, но все же есть что-то аномальное в их жизни. Ночью приходит еще один человек, но Джек никогда его не видит, потому что мама закрывает его спать в шкафу… Кто этот мужчина, ложащийся в кровать к маме, отдающий приказы, не дающий им выйти наружу? Потому что эта комната есть и должна оставаться их миром: Джек никогда не видел и не должен видеть ничего другого в своей жизни. И если днем Джеку и маме захочется уйти, путь им преградит тяжелая бронированная дверь и секретный код, который знает только тот человек. Кроме того, в этой комнате Джеку хорошо: для него Комната, Шкаф, Раковина – это его друзья. Но мама задумала для него что-то другое.

Комната снята Ленни Абрахамсоном, автором тревожного и интригующего Франка, в котором Майкл Фассбендер играет певца-параноика с огромной маской из папье маше на голове, скрывающей от всех его лицо. Этот фильм разделен на две части; первая часть – мрачная и тревожная, как настоящий триллер. В ней постепенно раскрывается ужасная тайна, которая держит Джека и его мать в сборном домике, скрытом от внешнего мира. Снятый по одноименному роману Эммы Донохью (выступающей сценаристом и продюсером фильма), в свою очередь основанный на фактах из хроники, фильм в какой-то момент принимает другое направление и становится для Джека приключением, в котором его существование открывается навстречу вещам и миру, где все новое и всему надо учиться, начиная с невероятной, захватывающей дух сцены в фургоне. Но все это не говорит о том, что боль легко пройдет. Более того, для матери вызов состоит в том, чтобы принять тот факт, что после всего зла можно снова стать счастливыми.

Необыкновенная, очень насыщенная история, которая входит в наши сердца благодаря двум вышеназванным протагонистам: маленькому Джейкобу Тремблэ, замечательно сыгравшему Джека, и актрисе-открытию Бри Ларсон, убедительной в роли матери, делающей все, чтобы защитить своего сына от зла, создав для него свой маленький мир и придумывающей план побега из ада. И которая потом должна решиться принять помощь от других, чтобы принять саму себя.

Антонио Аутьери