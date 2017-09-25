Как чокнутые

Побег Беатриче и Донателлы, таких разных между собой, но оказавшихся вместе в психиатрической клинике свободного типа для женщин с умственными расстройствами.

Беатриче и Донателла – две женщины, отличающиеся друг от друга как небо и земля. Одна – болтушка знатного происхождения, любящая шикарные вещи и раньше вращавшаяся в кругу влиятельных людей или, по крайней мере, так она любит рассказывать (и она не так уж и не права). Другая – бедняжка, еле держащаяся на ногах, несмотря на то, что она гораздо моложе, которая не в состоянии сказать и двух слов о себе. Но они обе находятся в клинике свободного типа для женщин с умственными расстройствами. И у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд: у обеих проблемы с правосудием, у обеих за плечами мужчины и семьи, которые не принесли им ничего хорошего (отцы-негодяи, нелюбящие или неуравновешенные матери, грубые мужья и любовники без любви), и у обеих более чем одна тайная боль в сердце. Они родились грустными, появится ли когда-нибудь улыбка на их лицах? Может быть, начало этой невозможной дружбы положительно повлияет на них обеих, как оптимистически надеются в клинике? Когда они сбегут вместе, отделившись от группы после свободного выхода, начнется круговерть проблем для всех. Новая комедия Паоло Вирдзи, режиссера, мастера человеческих драм, смешивающего их с теплым юморизмом по отношению к своим персонажам, и впервые написавшего сценарий со своей коллегой Франческой Аркибуджи, заставит скривить нос тех, кто будет искать в ней реальное решение (о котором фильм даже не выдвигает гипотезы) огромной проблемы умственного расстройства. Кто-то может не одобрить некоторые отступления (побег двух женщин в стиле Тельмы и Луизы принимается с большей симпатией теми, кто хочет, чтобы он быстрее закончился), отчасти потому, что то тут, то там крутится простое мнение, что мир здоровых «снаружи» ничем не лучше. И нельзя не заметить разницу между «гуманными» и только «репрессивными» врачами и воспитателями (у которых на это есть, частично, свои причины) по отношению к этим женщинам, считающимся опасными, и закрытыми сначала в их отделении от общества, и только потом в клинике.

Но все-таки сердцем фильма являются странные, особые отношения между Беатриче и Донателлой, которые вносят порыв нескладной радости и хрупкой отваги в их жизнь (и в фильм). Наше сердце, без сомнения, принимает этих двух женщин благодаря трогательному персонажу (с ужасной тайной в прошлом) Микаелы Рамаццотти. Эту роль подарил ей муж-режиссер (после фильмов Вся жизнь впереди и, прежде всего, Первое прекрасное). А Валерия Бруни-Тедески, наконец-то в последние годы задействованная в комических ролях, здесь, возможно, выступает в лучшей роли своей карьеры. Ее Беатриче со своей изящной речью и высокими манерами, которые кажутся комически нереальными, отпускает блестящие реплики (спрашивающим, не сумасшедшие ли они, после одной из их выходок, она отвечает “согласно некоторым заключениям экспертов может показаться, что да”). Но они остаются и останутся в памяти главным образом потому, что автор, создавший один из своих лучших фильмов (с небольшими недостатками, например, как сцена в дискотеке), сумел увидеть их сущность, сущность женщин, которые ошиблись и ошибаются, но постоянно ищут один лишь добрый взгляд на них. И когда они ощущают его на себе, будь то взгляд новой подруги или любимого на расстоянии ребенка и его новой семьи, они готовы, хоть и с трудом, вновь тронуться в путь.

Антонио Аутьери