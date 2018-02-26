Космический корабль случайно забывает маленького инопланетянина на Земле, недалеко от одного американского города. Между ним и Эллиотом, мальчиком, нашедшим и приютившим его, рождается большая дружба. Он, с помощью братьев, сначала спрячет его, а потом похитит у военных и ученых, чтобы тот смог вернуться домой.

“Инопланетянин” первоначально был задуман как небольшой фильм с низким бюджетом. Стивен Спилберг только что снял несколько значительных дорогостоящих колоссов (“Близкие контакты третьей степени” и “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”) и чувствовал необходимость чего-то персонального, фильма, говорящего напрямую с сердцами зрителей. В этой склонности к очень личному заключается секрет этого шедевра: когда у Спилберга появилась возможность снять фильм по своему желанию, он сделал именно то, что было нужно зрителям. Благодаря такому совпадению, “Инопланетянин” стал одним из самых больших успехов в истории кино, чемпионом сборов, краеугольным камнем в истории научной фантастики на большом экране и в истории спецэффектов. Снять “маленький” и “личный” фильм для Спилберга значило пропеть щемящий сердце гимн воображению и фантазии детей, рассказать современную сказку, заставляющую смеяться и плакать одновременно, универсальную историю, достигающую как стрела Купидона сердца всех и каждого. “Инопланетянин” – очень зрелищный фильм, снятый без помпезности колоссов, но с высоким профессионализмом, с отличным глубоким сценарием (Мелиссы Мэтисон), без интеллектуализмов и особых рассуждений. Простой как истина и неподкупные мысли ребенка. Трогательный “Инопланетянин” нравится всем возрастам, от 0 до 100 лет, это одно из изобретений века, гениальное и оригинальное как образ Бродяги Чарли Чаплина. Один из немногих фильмов, заработавших несколько миллиардов, который мог бы иметь продолжение, но так и не получил вторую часть или трилогию (хотя и было создано много имитаций), и его чистота и совершенство остались нетронутыми. Сам Спилберг через несколько лет попадется в эту ловушку, создав совсем ненужное продолжение “Парка Юрского периода”. За богатство образного языка не вызывающей возражений фантастичности фильм завоевал зрителей и получил четыре заслуженные премии Оскар. Кроме спецэффектов, звуковых эффектов и звука, премию получил саундтрек Джона Уильямса, шедевр в шедевре, ставший музыкой, наряду с другими представляющей 80-е годы. Вместе с фильмом-близнецом “Близкие контакты третьей степени” (более мистическим и менее сказочным) “Инопланетянин” примирил нас с космосом. “Чужой” Ридли Скотта в 1979 году заставил дрожать от страха зрителей всего мира; Голливуд использовал обострение холодной войны для повторения классики прошлого с плохими инопланетянами, которые хотели захватить мир.

Фильм Спилберга, наоборот, представил новую модель инопланетянина, хорошего, доброжелательного товарища, несущего послание мира, протягивающего руку и просящего о помощи. Фраза “Е.Т. звонить домой” стала настоящей просьбой о помощи, о необходимости общения, о возвращении в родной дом. В морали этой истории узнают себя все взрослые, мечтающие снова стать детьми и все дети, хотящие побыстрее вырасти. Спрятанный в шкафу в детской комнате, в сцене, ставшей эмблемой фильмов Спилберга, инопланетянин слушает маму, которая рассказывает Герти, сестре Эллиота, сказку о Питере Пэне, и по-своему участвует в этом семейном моменте. Сцена, которая будет буквально процитирована в последующем фильме “Искусственный разум” с Пиноккио вместо Питера Пэна, объясняет все: призвание Спилберга рассказывать истории и его способность захватить сказкой зрителя; кино как “машина зрелищ” и семейное пространство. Наконец, очарование сказок как развитие воображения и архетипический подтекст для современного прочтения. Появившийся из машины скорой помощи как воскресший Иисус Пьеро делла Франческа, инопланетянин прощается с Землей и с кино евангельским обещанием: “Я всегда буду здесь”.

Раффаэле Кьярулли

Тематические идеи

Метафора полета. Сцена, когда инопланетянин и мальчики летят на велосипедах, заслуженно вошла в историю кино. “Чудо в Милане” Витторио Де Сика и “Питер Пэн” Уолта Диснея – знаменитые предшественники этого полета фантазии. “Инопланетянин” – это фильм, в котором проявляется в чистом виде поэтика режиссера. Это победа воображения, добрых чувств, дружбы и компании; чудо, не испорченное спешкой, взгляд, с надеждой обращенный в небо, космическая темнота истории, которая вдруг освещается раскаленной вспышкой. “Инопланетянин” – это еще и Евангелие от Спилберга. Он “спускается на Землю, обладает особыми способностями, несет мир и любовь, у него узкий круг “апостолов”, он умирает около девятого часа, воскресает и возвращается на небо” (Эцио Альберионе). Спилберг работает над католическим изображением “Священного Сердца” и “Сотворением Адама” Микеланджело в афише фильма.

Одиночество детства. Взгляд инопланетянина – это детский взгляд. Взрослые в фильме – это преходящие персонажи, плохо выраженные и очень стилизованные. Мы их видим от ремня и ниже, как в мультфильмах MGM, где мы все видим с высоты котов и мышей. «Инопланетянин» рассказывает и о проблеме общения между взрослыми и детьми, между родителями (фильм Спилберга все время возвращается к фигуре отсутствующего отца) и детьми. Мы видим лица только ученого, отступившего перед изумлением, и матери Эллиота (муж оставил ее с тремя детьми и она в глубине тоже является брошенным существом). В остальном, действие «Инопланетянина» происходит, говоря словами Ника Хорнби, «где-то в районе четырнадцати лет», фильм населен потерянными детьми с острова, которого нет, и которым, чтобы их услышали, ничего не остается как собраться вместе и полететь на велосипедах к солнцу. Это освобождение простых душ, чистоты, которую взрослый мир прячет, игнорирует или отрицает