Звездные войны

Давным давно в далекой галактике ведется борьба между коварной галактической Империей и группой повстанцев, верных старой Республике. Старый “Рыцарь Джедай” тренирует втянутого в войну против своей воли молодого Люка идти путями “Силы”, чтобы спасти галактику.

Привлекательность фильма заключается в мудром повторном использовании покрытого пылью материала, снова пущенного в ход с помощью находок и ресурсов последнего поколения. Таким образом, современный миф накладывается на античный, фантастика использует вестерн, плащи с капюшонами и мечи, антропологическое и архетипическое содержание инкрустируется в научно предсказуемой фантасмагории. Немногие фильмы как этот смогли стать переворотом и отметить целую эпоху. “Джордж Лукас – сказал однажды критик Энрико Гецци – это один из самых недооцененных послевоенных кинематографистов, и его будут помнить не как автора фильмов, а как автора кино”. Это гениальное определение, оно двумя словами говорит о важности автора, для которого понятие “режиссер” слишком просто. Лукас никогда не любил кинорежиссуру и всегда считал утомительным управление актерами. Его всегда привлекала сила кино как мечты, как средства, способного перенести тебя в другие миры или эпохи. Лукас не снимает фильмы, он снимает кино. Он производитель снов, сказитель космоса, создатель вселенных. Развлекательному кино пришлось заново себя выдумывать после того, как космические корабли этой саги начали бороздить экран. Снимать кино теперь нужно было по-другому, не как раньше, потому что Лукас и ошеломительный успех “Звездных войн” изменили схему и переписали грамматику, некую грамматику воображения и действия, чья длинная волна перекатилась через двухтысячный год и дошла до цифрового кино.

У “Звездных войн” есть два не менее знаменитых сиквела (“Империя наносит ответный удар” и “Возвращение джедая”, снятых соответственно Ирвином Кершнером в 1980 году и Ричардом Маркуандом в 1983). Все три фильма составляют трилогию, без конца и впустую имитируемую за свою зрелищность и эпический дух на протяжении последующих 30 лет (только Питеру Джексону во “Властелине колец” удалось добиться таких же блестящих результатов). Кроме этого, распространились фразы, ставшие крылатыми, – знаменитое “Да пребудет с тобой Сила!” – и список фантастических предметов пополнился рядом символов, таких как черная тревожная маска Дарта Вейдера, лазерный меч и дроиды-помощники. “Звездные войны” стали бизнесом, рабочим процессом и легендой, способной к самовосхвалению. Этот фильм стал первым в истории, получившим доходы от мерчендайзинга; было сделано два новых выпуска – один для кинотеатров, а второй для домашнего просмотра, куда Лукас добавил невыпущенные сцены и усилил спецэффекты. И фильм вышел гигантским даже по сравнению с новой трилогией, также написанной и снятой Лукасом, в которой говорится о предшествующих событиях.

Среди многих памятных эпизодов есть две ключевые сцены, заключающие в себе суть этой истории: это сцена, в которой старый учитель Оби Ван Кеноби вводит молодого Люка в тайны “Силы”; и последняя сцена, где герои атакуют боевую станцию врагов с помощью отчаянного и рискованного маневра в одном из самых длинных, сложных и волнительных воздушных боев в истории кино. “Сила” описана в фильме как таинственная метафизическая энергия, которая неразрывно связывает все живые существа, и с которой люди, наделенные особыми способностями, могут соединить свой дух, изменяя законы физики. Лукас отдает предпочтение культурному синкретизму и, получая удовольствие от использования уже имеющегося материала и фантазии, управляет столетиями истории религий и философии, в которых сохраняются универсальные ценности, такие как цена жертвы, сохранение духа при коррупции тела и причина для веры во что-то недоступное взгляду. Фильм совершенен сам по себе, но лучше все-таки смотреть его вместе с двумя последующими эпизодами, которые естественно и логично показывают эволюцию персонажей и развитие их судеб.

“Звездные войны” с самого начала были с энтузиазмом приняты зрителями всего мира и всех возрастов прежде всего из-за их мифологической структуры. Любой (не только молодой зритель, на которого в основном и рассчитан фильм) может узнать себя в Люке Скайуокере, только что вышедшем из подросткового возраста, призванном совершить настоящее путешествие посвящения, чтобы открыть вселенную и познать себя. Призванном, прежде всего, быть наделенным исключительными способностями, чтобы сражаться и победить неукротимое и ужасное зло. Фильм очень искусно копирует и перерабатывает в зрелищном ключе путь героя классического рыцарского эпоса. Ритуал перехода во взрослую жизнь, встреча с наставником, победа над страхом, возрождение после падения – это старинные составные, всегда готовые доставлять удовольствие как в первый раз, оживленные Лукасом в виде пиротехнического, шутовского космического эпоса.

Среди мифологических прародительских компонентов истории, рассказанной в фильме, есть недоступная моде и переменам настроения извечная тема борьбы между добром и злом. В сверкающей упаковке и буйстве спецэффектов мотив успеха “Звездных войн” – их непосредственность и доступность. Четкое построение, схематическое, почти ребяческое разделение на плохих и хороших. Зло нарисовано черным, а добро одевается в белое, враги не имеют лица, а у друзей глубокие взгляды, переполненные желанием жить и мечтать. Лукас пробуждает живущего во всех нас подростка, который не должен сомневаться, чью сторону ему занять, который решительно борется за идеал и хочет иметь волшебное сверкающее оружие, которым можно сразить поджидающее снаружи зло.

Раффаэле Кьярулли