В конце тридцатых годов неловкий Гуидо Орефиче, еврей, влюбляется в Дору, местную учительницу. У них рождается сын Джозуэ. Через несколько лет Гуидо и Джозуэ будут отправлены в концлагерь. Оба найдут причину для надежды в верной компании Доры, которая, не являясь еврейкой, последует за ними по своей воле.

Этот шедевр Бениньи является и его самым зрелым фильмом, способным нарушить самое настоящее табу для комического кино – тему смерти. Режиссер из Тосканы развивает фильм в двух частях: в первой части виден за делом привычный Бениньи. Милый сорвиголова, неуклюжий и очень влюбленный в свою жену. Кажется, что жизнь действительно прекрасна в глазах Гуидо, влюбленного и легкомысленного, такого влюбленного, что кажется, что его не касается фашистское господство, расистские законы и надвигающаяся война. Но любовь меняется со временем и с жизненными обстоятельствами: рождается сын, Джозуэ, и изменения неизбежны. Любовь, возможно, становится менее пылкой, но более ответственной, обдуманной и оберегающей.

Таким образом, за первой “легкой” частью, полной гэгов, характерных для немого кино, следует обжигающая драма второй части. Для шуток больше нет места: перед кошмаром концлагерей единственная разумная позиция – это вера в отношения с важным для тебя человеком. Джозуэ верит всему, что ему рассказывает отец, даже тому, что не является правдой, тому, что является ложью, рассказанной, чтобы скрыть непостижимое зло. Джозуэ верит Гуидо, потому что он его отец. И его отец постоянно шутит, смеется и играет, но никогда не лжет сыну; он обещает ему не только жизнь, но и подарок в конце этой странной игры и странных пробежек между колючей проволокой. Отец обещает и как всегда сдерживает обещание: в конце действительно будет танк, символ свободы и надежды. Жизнь прекрасна всегда – провокационно утверждает Бениньи – прекрасна снаружи или внутри концлагеря. Единственное необходимое условие – поддержка и доверие людей, которые нас любят. Отца – для маленького Джозуэ. Верной жены – для неловкого, героического Гуидо.

Симоне Фортунато