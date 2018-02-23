Поражение армии союзников в Дюнкерке могло бы превратиться в массовое уничтожение. Упорство и твердость Великобритании, получившей неожиданную помощь множества гражданских лиц, позволили провести операцию по спасению, ставшую началом реванша.

В мае 1940 года наступление нацистских войск во Франции было не остановить. Союзные армии Франции, Великобритании и Бельгии, вынужденные отступать, были оттеснены на пляжи Дюнкерка, находящегося на Ла-Манше к востоку от Кале. Сотни тысяч солдат, измученных отпором врагу, казавшимся им непобедимым, надеялись только на одно – погрузиться на корабли и оказаться в безопасной Великобритании.

Нолан, уже снявший несколько значительных, необычных фильмов, таких как Помни, Начало (из которых взят отрывистый ритм повествования) и Интерстеллар, решил взяться за историческое событие, не повторяя клише классических фильмов о войне. Он описывает операцию по спасению через взгляды и скупые диалоги некоторых персонажей (здесь в нем чувствуется дух Терренса Малика в Тонкой красной линии): простых солдат, двух летчиков, получивших задание защищать корабли от немецких бомбардировщиков; отца-англичанина, который с сыном и его другом выходит в море на своей прогулочной лодке, чтобы прийти на помощь солдатам; командующего Британским флотом, следящего за посадкой на корабли. Некоторые из этих персонажей сыграны известными актерами, такими как Том Харди, Марк Райлэнс и Кеннет Брана, но главные герои – молодые малоизвестные актеры, за исключением Гарри Стайлза, музыканта, лидера One Direction, занятого сейчас сольной карьерой. Именно они помогают каждому из нас вжиться в образ бедных солдат.

Ошеломление от безнадежности ситуации и чувство отстраненности читаются на лицах и в молчании солдат; их еще больше подчеркивают усилия Томми и Гибсона, двух мужчин, о которых мы знаем только то, что они сбежали от врагов и пытаются преодолеть длиннейшие очереди из их боевых товарищей в ожидании корабля, который увезет их подальше от этого песчаного ада, готового вскоре превратится в пекло. Взгляды, жесты, негласная договоренность – все, чтобы сбежать, не думая о других. Рассказывая о том, что происходит на пляже, в море и в небе над Ла-Маншем, чуть больше чем за полтора часа и используя больше различных звуков (плеск волн, свист немецких пикирующих бомбардировщиков «Штука» во время атак, взрыв бомб, щелканье ружей) и тишины, чем слов, Нолан показывает одни и те же драматические события, увиденные с точки зрения разных героев. И везде доминирует пространство (подпитанное свинцовой сырой фотографией) моря и неба, где крохотность человека перед нависшим неизвестным поражает еще больше.

В этом повторе четко вырисовывается трагедия людей, которые могут только принимать свою судьбу, бессильные перед непрекращающимися атаками, уничтожающими с земли, с воздуха и с моря сотни жизней молодых солдат. И в то же время – невероятная человеческая солидарность, которая подтолкнула многих гражданских лиц, владельцев лодок с южных берегов Англии, направиться, несмотря на риск, в сторону Франции, чтобы взять на борт какого-нибудь солдата и отвезти его домой. Эту решимость (озвученную в знаменитой речи Уинстона Черчилля) режиссер передает с помощью грандиозной сценической реконструкции, где катастрофа сменяется трогательными моментами, часто наполненными неожиданным поэтическим смыслом.

Беппе Музикко