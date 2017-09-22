Через некоторое время после полных приключений поисков Немо, рыбка Марлин должен помочь своей подруге Дори найти ее родителей.

Очередной отличный мультфильм от студии Pixar, подарившей нам на протяжении лет такие шедевры как трилогия История игрушек, Храбрая сердцем, ВАЛЛ-И, Вверх, включая недавнюю Головоломку, находится на полпути между ремейком и сиквелом. Оба фильма объединены высочайшим техническим уровнем и небанальными размышлениями о семье, привязанностях, собственной личности. Основной темой В поисках Дори, как и его предшественника В поисках Немо, является основополагающий вопрос. «Кому я принадлежу?» – спрашивает Дори в разные моменты на протяжении фильма. Чья я, где мои корни, мой дом, моя семья? Об этом спрашивает себя рыбка. Маленький Немо в предыдущем фильме не идеален, один плавник у него атрофирован, у него дефект, серьезное ограничение. Так и у Дори нет памяти, или лучше сказать, у нее нет кратковременной памяти, она забывает все, что с ней только что произошло. Но, несмотря на постоянную забывчивость (которая, метафору в сторону, является недостатком, присущим всем – мелочность, постоянные ошибки и ежедневная невнимательность), Дори хорошо представляет себе свое происхождение. Может быть отчасти потому, что, как говорится в какой-то момент повествования, «логично иметь родителей, происходить от кого-то»; но прежде всего потому, что, как обнаружится после многих поворотов сюжета, истина сердца всегда выходит на поверхность.

В поисках Дори – это большое приключение, полное встреч и переломных моментов. Это настоящий роуд муви в воде, где добрая Судьба не только проявляет себя в персонаже по имени Судьба, но прежде всего во множестве маленьких встреч с друзьями, которые тебе помогают найти дорогу домой. Верная компания Марлина и Немо, тюлени, осьминоги, множество рыб, все по-своему усердно стараются помочь Дори, которая, несмотря на нехватающие части, знает самое главное и не отрывается от него. Не отрывается от своих хороших корней, представляющих собой любящих родителей, не теряющих надежды и видящих в ней только положительное. И для синей рыбки будет проще открыть для себя снова красоту мира, как подчеркивает замечательный финал в открытом море.

Симоне Фортунато