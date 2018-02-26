В Новой Англии 17 века семью колонистов изгоняют из их городка на край темного леса.

Отличный религиозный фильм ужасов. Трудно дать определение этому фильму, талантливо снятому хоть и молодым режиссером, но уже имеющим ясные идеи и хорошо усвоившим урок многих учителей: например, Кубрика, во всем, что касается использования музыки для создания тревожной атмосферы, или точности постановки, а также многих других (Карпентера и не только). Трудно охарактеризовать этот дебют, потому что фильм не попадает ни под одно определение. Он был представлен и выпущен как фильм ужасов, но на самом деле с начальных кадров дезориентирует зрителя своими первыми планами в стиле Дрейера.

Мы находимся в Новой Англии в 1630 году. В месте, которое напоминает зал суда, отца семейства приговаривают к изгнанию из города из-за какого-то конфликта. Они – христиане-фундаменталисты: он (похожий на страдающего Христа), пятеро детей и жена, высохшая женщина со впалым, как у мертвеца, лицом. Так они и отправляются – бедняга со своей семьей – на безлюдную землю, где зерно растет с трудом, и поселяются в доме рядом с темным лесом.

Пятеро детей – один новорожденный, двое близнецов и двое старших детей, брат и сестра, которые возделывают землю, в то время как их отец колет дрова. Атмосфера становится все более мрачной: кажется, что родители охвачены чувством вины и осознанием греха. Они постоянно строго внушают детям, что нужно искупить грех, в котором они рождены, ведя праведный образ жизни. Но проблема в том, что жизнь сложнее религиозных предписаний и дети постоянно совершают все новые и новые ошибки, конечно, не без участия злой силы, которая пустила корни как раз в соседнем лесу.

Фильм очень впечатляет, он полон религиозной символики, иногда очень ясной, а иногда нуждающейся в объяснениях. Он похож на библейский рассказ, его персонажи как будто вышли из рассказа Фланнери О’Коннор из-за гротеска и трагичности многих ситуаций, включенных в контекст триллер-хоррор-фантастика; в нем нет недостатка в неожиданных поворотах сюжета и есть даже пара жестоких сцен.

Все крутится вокруг присутствия Зла. Зла, как вы увидим в одной из основных сцен, вошедшего в историю человека, более того, в историю первого мужчины и первой женщины (во многом повествование Ведьмы кажется пересмотром первых глав Книги Бытия). Мужчина и женщина, одержимые мыслью о грехе, в реальности обладают хрупкой верой, но хорошо осознают огромный вызов, который искушения дьявола бросают каждому из нас.

Богатый на визуальные детали, которые охватывают период от немого кино до уже упоминавшихся Кубрика, Карпентера, глубоко художественного кино Николаса Роуга и до некоторых работ Рефна (герметичный, ускользающий Валгалла: Сага о викинге), фильм начинающего Роберта Эггерса имеет много качеств, поднимающих его на уровень выше над другими фильмами этого жанра. Сдержанный и удивительно убедительный стиль, до мелочей продуманная постановка (начиная со свинцовой, мрачной фотографии), состав актеров, среди которых есть и малоизвестные, включая детей, настоящих героев многослойной истории, состоящей из разных элементов и жанров. Например, чтобы сделать историю еще более правдоподобной и верной хронике, режиссер заставил своих актеров говорить на английском языке 16 века. Отличный фильм, снятый молодым талантливым режиссером, который, не имея большого бюджета, сумел утвердиться на международном уровне с дебютом, который превосходит классические фильмы хоррор о ведьмах и им подобных. Ведьма – это гораздо больше: в нем заключен серьезный вопрос о том, почему Зло как опухоль пускает корни в мире и в нашем сердце. Добавьте в этому мрачную атмосферу, охватывающую весь фильм, и трагические мотивы, которые, кажется, приговаривают все существование бедняги и его потерянных детей на жизнь в вечном ожидании внезапного и безжалостного нападения дьявола.

Симоне Фортунато